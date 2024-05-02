Скільки ракет Циркон, Онікс, Калібр та Х-69 лишилося в Росії: відповіли у ГУР

Щодня ворог завдає ракетних та дронових ударів по Україні. Останнім часом стали частішими удари балістичними ракетами по цивільних будинках та іншій інфраструктурі. Скільки ракет лишилося в Росії — відповіли у ГУР.

Скільки ракет лишилося в Росії — у ГУР розповіли

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України відповіли на запит видання АрміяInform щодо кількості ракет у Росії.

Станом на кінець квітня 2024 року, на озброєнні збройних сил РФ перебувають близько 40 гіперзвукових протикорабельних ракет 3М22 Циркон. При цьому, темпи виробництва цих ракет — до 10 одиниць на місяць.

Також відповіли і щодо кількості інших ракет. За орієнтовними даними від ГУР, у Росії зараз є:

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400 крилатих ракет 3M55/3М55М Онікс/Онікс-М;

270 крилатих ракет 3М-14 Калібр;

45 керованих авіаційних ракет Х-69.

У ГУР розповіли, за скільки часу у Росії виготовляють ракети. За місяць на російських заводах можуть створити до 10 крилатих ракет 3M55/3М55М Онікс/Онікс-М та до 30-40 штук крилатих ракет 3М-14 Калібр.

Найдовше виготовляють керовані авіаційні ракети Х-69 — за місяць на російських заводах створюють по 1-3 штуки.

У березні очільник ГУР Кирило Буданов прогнозував, що ворог активізує удари ракетами Калібр по українських містах. За квітень 2024 російські окупанти застосували понад 300 ракет, майже 300 дронів Shahed і понад 3200 КАБів проти України.

Раніше ми розповідали, чим відрізняється балістична ракета від крилатої.

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