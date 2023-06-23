Не только защитники, но и защитницы! Сколько женщин сейчас служат в ВСУ — Наев

С началом войны тысячи украинцев встали на защиту нашего государства перед врагом. Это отважные мужчины и женщины, которые ни на мгновение не перестают защищать Украину. И не стоит в нынешнее время недооценивать важность женского вклада в защиту нации.

О том, сколько женщин сейчас защищают независимость Украины, рассказал командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

С начала полномасштабного вторжения в Украину российских оккупационных войск, в ряды Вооруженных Сил Украины по собственному желанию было призвано более 11 тысяч женщин, — написал Сергей Наев.

Генерал-лейтенант рассказывает, что женщины не колебались и выбирали наиболее опасные специальности, присоединяясь к гранатометчикам, пулеметчикам, стрелкам и снайперам. Но, несмотря на риск, некоторые даже выражали желание стать наводчицами танков или входить в состав команд по обслуживанию пушек и минометов.

Сейчас также смотрят

Эти женщины до войны были учителями, учеными, инженерами, экономистами, юристами, медицинскими работниками, домохозяйками, молодыми матерями, которые находились в декретном отпуске.

Все что их объединяет — это то, что они — настоящие украинки, которые не могли стоять в стороне, когда их государство кричало о помощи, — говорит Наев.

И добавляет: они оставили свои дома и семьи, комфортную и уютную жизнь, вернулись из-за границы, отказавшись от спокойной жизни. Они не обращали внимания на чужие мысли и, несмотря на осознание возможных опасностей, все равно решили идти защищать Украину.

Сколько женщин сейчас служат в ВСУ

Командующий Объединенных Сил ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев отмечает, что сейчас в армии служит более 16 тысяч женщин среди которых:

в Воздушных Силах — более 7 тысяч;

в Военно-Морских Силах — около 2 тысяч;

в Десантно-штурмовых войсках — около 1 тысячи;

в Силах территориальной обороны — более 3 тысяч;

Остальные — в других составляющих сил обороны.

Ранее мы рассказывали, историю Марины о реалиях жизни и произволе россиян в оккупированном Бердянске.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!