Война в Украине

Не только защитники, но и защитницы! Сколько женщин сейчас служат в ВСУ — Наев

Диана Просяник, редактор сайта 23 июня 2023, 15:00
Сколько женщин служат в ВСУ
Фото: Facebook

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