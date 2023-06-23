Не лише захисники, а й захисниці! Скільки жінок нині служать у ЗСУ — Сергій Наєв

З початком війни тисячі українців стали на захист нашої держави перед ворогом. Це відважні чоловіки й жінки, що ні на мить не перестають боронити Україну. І не варто в нинішній час недооцінювати важливість жіночого внеску в захист нації.

Про те, скільки жінок нині захищають незалежність України, розповів командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російських окупаційних військ, до лав Збройних Сил України за власним бажанням було призвано понад 11 тисяч жінок, — написав Сергій Наєв.

Генерал-лейтенант розповідає, що жінки не вагалися та обирали найбільш небезпечні спеціальності, приєднуючись до гранатометників, кулеметників, стрільців та снайперів. Та попри ризик, деякі навіть мали бажання стати навідниками танків або входити до складу команд з обслуговування гармат та мінометів.

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Ці жінки до війни були учителями, науковцями, інженерами, економістами, юристами, медичними працівниками, домогосподарками, молодими матерями, що знаходилися в декретній відпустці.

Все що їх об’єднує — це те, що вони — справжні українки, які не могли стояти осторонь, коли їхня держава кричала про допомогу, — каже Наєв.

Та додає: вони залишили свої домівки та сім’ї, комфортне та затишне життя, повернулися з-за кордону, відмовившись від спокійного життя. Вони не зважали на чужі думки та попри усвідомлення можливих небезпек, все одно вирішили йти захищати Україну.

Скільки жінок нині служать у ЗСУ

Командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв зазначає, що нині в армії служить більше ніж 16 тисяч жінок, серед яких:

у Повітряних Силах — більше ніж 7 тисяч;

у Військово-Морських Силах — близько 2 тисяч;

у Десантно-штурмових військах — близько 1 тисячі;

у Силах територіальної оборони — понад 3 тисячі;

Решта — в інших складових сил оборони.

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