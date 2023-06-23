Війна в Україні

Не лише захисники, а й захисниці! Скільки жінок нині служать у ЗСУ — Сергій Наєв

Діана Просяник, редакторка сайту 23 Червня 2023, 15:00
скільки жінок служать у ЗСУ
Фото: Facebook

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