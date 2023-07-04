Выполняют тяжелую мужскую работу: сколько женщин воюет на “нуле” и как достигается равенство в армии — Анна Маляр

Полномасштабное вторжение РФ на территорию суверенной Украины увеличило масштабы проблем, с которыми сталкивались украинки с 2014 года.

Ведь внутреннее переселение или эмиграция, воспитание детей без мужчины и снижение заработной платы — все это вызовы, с которыми сейчас столкнулись украинские женщины.

4 июля 2023 в Киеве проходит Всеукраинский Форум Лидерство женщин во время войны. Форум объединяет лидеров разных сфер для поиска путей взаимопомощи и развития общества и Украины в целом.

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Среди спикеров была также заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. На чем акцентировала и какие решения предлагала — рассказываем дальше.

Сколько женщин воюет в ВСУ

На обсуждении во время форума Анна Маляр затронула тему количества женщин, ныне воюющих в ВСУ.

— Я горжусь женщинами, которые сегодня воюют в Вооруженных Силах Украины. Напомню, что сейчас это 42 тыс. военнослужащих, а вместе с гражданскими работницами их около 60 тыс. военнослужащих.

Пять тысяч украинских женщин находятся сейчас на “нуле”, — отмечает заместитель министра обороны.

Вместе с тем Маляр говорит: не стесняется говорить, что никакого равенства здесь не может быть, ведь сейчас война с мужским лицом.

— Нужно понимать, что находящиеся сейчас на фронте женщины выполняют тяжелую мужскую работу с чрезмерными нагрузками. Они превозмогают природу и это сверхсильные женщины.

Мы готовились к стандартам НАТО, женщины могут овладеть любой профессией в ВСУ. И это наша мощная сила.

На вопрос, как изменилась жизнь самой Анны Маляр в должности заместителя министра обороны Украины после начала полномасштабной войны, она отвечает: изменилось все, как и для всех других украинок и украинцев.

— Появились неистощимые силы внутреннего сопротивления, и я думаю, что все поняли, что они любят свое государство. Вера в свою нацию и победу стала для нас реальностью. Потому я бы не выделяла отдельно себя.

Но нам удалось сделать Министерство обороны информационным лидером, — заключает Анна Маляр.

Наша информационная работа намного мощнее кадра, который зрители видят с нашим спикером.

Также Анна Маляр отметила, что в Украине не ввели военную цензуру, но украинцы научились определенной информационной культуре.

Ранее Анна Маляр давала интервью о ядерной угрозе от РФ и битве за Донбасс — его ты можешь прочесть по ссылке.

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Фото: Всеукраинский Форум Лидерство женщин во время войны.