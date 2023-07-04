Война в Украине

Выполняют тяжелую мужскую работу: сколько женщин воюет на “нуле” и как достигается равенство в армии — Анна Маляр

Виктория Мельник, редактор сайта 04 июля 2023, 11:31
Сколько женщин воюет

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