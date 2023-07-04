Выполняют тяжелую мужскую работу: сколько женщин воюет на “нуле” и как достигается равенство в армии — Анна Маляр

Полномасштабное вторжение РФ на территорию суверенной Украины увеличило масштабы проблем, с которыми сталкивались украинки с 2014 года.
Ведь внутреннее переселение или эмиграция, воспитание детей без мужчины и снижение заработной платы — все это вызовы, с которыми сейчас столкнулись украинские женщины.
4 июля 2023 в Киеве проходит Всеукраинский Форум Лидерство женщин во время войны. Форум объединяет лидеров разных сфер для поиска путей взаимопомощи и развития общества и Украины в целом.
Среди спикеров была также заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. На чем акцентировала и какие решения предлагала — рассказываем дальше.
На обсуждении во время форума Анна Маляр затронула тему количества женщин, ныне воюющих в ВСУ.
— Я горжусь женщинами, которые сегодня воюют в Вооруженных Силах Украины. Напомню, что сейчас это 42 тыс. военнослужащих, а вместе с гражданскими работницами их около 60 тыс. военнослужащих.
Пять тысяч украинских женщин находятся сейчас на “нуле”, — отмечает заместитель министра обороны.
Пять тысяч украинских женщин находятся сейчас на “нуле”, — отмечает заместитель министра обороны.
Вместе с тем Маляр говорит: не стесняется говорить, что никакого равенства здесь не может быть, ведь сейчас война с мужским лицом.
Всеукраинский Форум Лидерство женщин во время войны
— Нужно понимать, что находящиеся сейчас на фронте женщины выполняют тяжелую мужскую работу с чрезмерными нагрузками. Они превозмогают природу и это сверхсильные женщины.
Мы готовились к стандартам НАТО, женщины могут овладеть любой профессией в ВСУ. И это наша мощная сила.
На вопрос, как изменилась жизнь самой Анны Маляр в должности заместителя министра обороны Украины после начала полномасштабной войны, она отвечает: изменилось все, как и для всех других украинок и украинцев.
— Появились неистощимые силы внутреннего сопротивления, и я думаю, что все поняли, что они любят свое государство. Вера в свою нацию и победу стала для нас реальностью. Потому я бы не выделяла отдельно себя.
Но нам удалось сделать Министерство обороны информационным лидером, — заключает Анна Маляр.
Наша информационная работа намного мощнее кадра, который зрители видят с нашим спикером.
Наша информационная работа намного мощнее кадра, который зрители видят с нашим спикером.
Также Анна Маляр отметила, что в Украине не ввели военную цензуру, но украинцы научились определенной информационной культуре.
Ранее Анна Маляр давала интервью о ядерной угрозе от РФ и битве за Донбасс — его ты можешь прочесть по ссылке.
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Фото: Всеукраинский Форум Лидерство женщин во время войны.