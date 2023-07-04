Виконують важку чоловічу роботу: скільки жінок воює на “нулі” та як досягається рівність в армії — Ганна Маляр

Повномасштабне вторгнення РФ на територію суверенної України збільшило масштаби проблем, з якими стикалися українки з 2014 року.
Адже внутрішнє переселення чи еміграція, виховання дітей без чоловіка й зниження заробітної плати — все це виклики, з якими нині стикнулися українські жінки.
4 липня 2023 року в Києві проходить Всеукраїнський Форум Лідерство жінок під час війни. Форум об’єднує лідерок різних сфер заради пошуку шляхів взаємодопомоги та розвитку суспільства та України загалом.
Серед спікерок була також й заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. На чому акцентувала та які рішення пропонувала — розповідаємо далі.
На обговоренні під час форуму Ганна Маляр зачепила тему кількості жінок, що нині воюють в ЗСУ.
— Я пишаюся жінками, що сьогодні воюють в Збройних силах України. Нагадаю, що зараз це 42 тис. військовослужбовиць, а разом із цивільними працівницями їх близько 60 тис.
П’ять тисяч українських жінок знаходяться зараз на “нулі”, — наголошує заступниця міністра оборони.
П’ять тисяч українських жінок знаходяться зараз на “нулі”, — наголошує заступниця міністра оборони.
Разом з тим Маляр каже: не соромиться казати, що ніякої рівності тут не може бути, адже нині війна — з чоловічим обличчям.
Всеукраїнський Форум Лідерство жінок під час війни
— Потрібно розуміти, що жінки, які зараз перебувають на фронті, виконують важку чоловічу роботу з надмірними навантаженнями. Вони пересилюють природу, і це надсильні жінки.
Ми готувалися до стандартів НАТО, жінки можуть опанувати будь-яку професію в ЗСУ. І це наша потужна сила.
На запитання, як змінилося життя самої Ганни Маляр на посаді заступниці міністра оборони України після початку повномасштабної війни, вона відповідає: змінилося все, як і для всіх інших українок та українців.
— З’явилися невичерпні сили внутрішнього спротиву, і я думаю, що всі зрозуміли, що вони люблять свою державу. Віра у свою націю та перемогу стала для нас реальністю. Тому я б не виділяла окремо себе.
Але нам вдалося зробити Міністерство оборони інформаційним лідером, — робить висновок Ганна Маляр.
Наша інформаційна робота набагато потужніша за кадр, який глядачі бачать з нашим спікером.
Наша інформаційна робота набагато потужніша за кадр, який глядачі бачать з нашим спікером.
Також Ганна Маляр наголосила, що в Україні не запровадили воєнної цензури, але українці навчилися певної інформаційної культури.
Раніше Ганна Маляр давала інтерв’ю про ядерну загрозу від РФ та битву за Донбас — його ти можеш прочитати за посиланням.
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Фото: Всеукраїнський Форум Лідерство жінок під час війни.