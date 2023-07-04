Війна в Україні

Виконують важку чоловічу роботу: скільки жінок воює на “нулі” та як досягається рівність в армії — Ганна Маляр

Вікторія Мельник, редакторка сайту 04 Липня 2023, 11:31
Скільки жінок воює

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