Виконують важку чоловічу роботу: скільки жінок воює на “нулі” та як досягається рівність в армії — Ганна Маляр

Повномасштабне вторгнення РФ на територію суверенної України збільшило масштаби проблем, з якими стикалися українки з 2014 року.

Адже внутрішнє переселення чи еміграція, виховання дітей без чоловіка й зниження заробітної плати — все це виклики, з якими нині стикнулися українські жінки.

4 липня 2023 року в Києві проходить Всеукраїнський Форум Лідерство жінок під час війни. Форум об’єднує лідерок різних сфер заради пошуку шляхів взаємодопомоги та розвитку суспільства та України загалом.

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Серед спікерок була також й заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. На чому акцентувала та які рішення пропонувала — розповідаємо далі.

Скільки жінок воює в ЗСУ

На обговоренні під час форуму Ганна Маляр зачепила тему кількості жінок, що нині воюють в ЗСУ.

— Я пишаюся жінками, що сьогодні воюють в Збройних силах України. Нагадаю, що зараз це 42 тис. військовослужбовиць, а разом із цивільними працівницями їх близько 60 тис.

П’ять тисяч українських жінок знаходяться зараз на “нулі”, — наголошує заступниця міністра оборони.

Разом з тим Маляр каже: не соромиться казати, що ніякої рівності тут не може бути, адже нині війна — з чоловічим обличчям.

— Потрібно розуміти, що жінки, які зараз перебувають на фронті, виконують важку чоловічу роботу з надмірними навантаженнями. Вони пересилюють природу, і це надсильні жінки.

Ми готувалися до стандартів НАТО, жінки можуть опанувати будь-яку професію в ЗСУ. І це наша потужна сила.

На запитання, як змінилося життя самої Ганни Маляр на посаді заступниці міністра оборони України після початку повномасштабної війни, вона відповідає: змінилося все, як і для всіх інших українок та українців.

— З’явилися невичерпні сили внутрішнього спротиву, і я думаю, що всі зрозуміли, що вони люблять свою державу. Віра у свою націю та перемогу стала для нас реальністю. Тому я б не виділяла окремо себе.

Але нам вдалося зробити Міністерство оборони інформаційним лідером, — робить висновок Ганна Маляр.

Наша інформаційна робота набагато потужніша за кадр, який глядачі бачать з нашим спікером.

Також Ганна Маляр наголосила, що в Україні не запровадили воєнної цензури, але українці навчилися певної інформаційної культури.

Раніше Ганна Маляр давала інтерв’ю про ядерну загрозу від РФ та битву за Донбас — його ти можеш прочитати за посиланням.

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Фото: Всеукраїнський Форум Лідерство жінок під час війни.