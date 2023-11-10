Украинское производство и улучшенные характеристики! Военные получили вторую партию БПЛА Punisher

Экипаж ударных дронов осматривает свою новую птичку, которую разработали в Украине при поддержке компании Cosmolot. И уже через несколько дней беспилотник будет помогать уничтожать врага на фронте. Воины уверяют, что БПЛА Punisher отлично себя зарекомендовал.

— Благодаря таким самолетам мы сможем приносить гораздо больше пользы для пехоты и других подразделений, нуждающихся в прикрытии с неба, — рассказывает военнослужащий ударной роты Птахи Мадяра с позывным Семь.

БПЛА Punisher — это полностью украинская разработка. Его проектирование началось ещё в 2016 году. Многоразовый ударный беспилотник может залететь в тыл врага на 45 километров и сбросить на головы оккупантов два с половиной килограмма взрывчатки.

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Теперь, при поддержке ответственного бизнеса, производителям удалось серьезно улучшить характеристики дрона.

— Благодаря компании Cosmolot мы сделали многоразовый ударный дрон очень устойчивым для воздействия РЭБа, это влияет на эффективность. Потому что вы не просто можете выполнить несколько заданий в день одним дроном, который сбрасывает контейнер и возвращается, а в принципе имеете больше шансов вернуть самолет назад, — делится представитель компании производителя беспилотников Punisher Максим Субботин.

Уже две партии БПЛА получили украинские воины. В этот раз новые беспилотники получили 16 подразделений.

Главный инвестор компании Cosmolot Арнульф Дамерау считает, что каждый украинский и все международные партнеры должны поддерживать Украину в этой войне!

— Мы выбрали несколько проектов, которые поддерживаем в Украине! Думаю, что в производстве таких БПЛА это будет иметь наибольший эффект. Производство дронов в Украине является важной функцией и миссией с нашей стороны, — добавляет инвестор.

В общей сложности благодаря благотворительным 100 миллионам гривен удалось создать 50 таких модернизированных Punisher. В скором времени все они окажутся на передовой, чтобы приближать нашу победу.

К слову, раньше мы подробнее рассказывали, как дрон Punisher помогает военным уничтожать врага.

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