Українське виробництво та покращені характеристики! Військові отримали другу партію БПЛА Punisher

Екіпаж ударних дронів оглядає свою нову пташку, яку розробили в Україні за підтримки компанії Cosmolot. І вже за декілька днів безпілотник допомагатиме нищити ворога на фронті. Воїни запевняють, що БПЛА Punisher показує себе якнайкраще.

— Завдяки отаким літакам ми зможемо приносити набагато більше користі для піхоти й інших підрозділів, які потребують прикриття з неба, — розповідає військовослужбовець ударної роти Птахи Мадяра на псевдо Сім.

БПЛА Punisher — це повністю українська розробка. Його проектування розпочалося ще 2016-го року. Багаторазовий ударний безпілотник може залетіти в тил ворога на 45 кілометрів та скинути на голови окупантів два з половиною кілограми вибухівки.

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Тепер, за підтримки відповідального бізнесу, виробникам вдалося серйозно покращити характеристики дрона.

— Завдяки компанії Cosmolot ми зробили багаторазовий ударний дрон дуже стійким для впливу РЕБу (Радіоелектронної боротьби — ред.), це впливає на ефективність. Тому що ви не просто можете виконати декілька завдань на день одним дроном, який скидає просто контейнер і повертається, а в принципі маєте більше шансів повернути літак назад, — ділиться представник компанії виробника безпілотників Punisher Максим Суботін.

Вже дві партії БПЛА отримали українські воїни. Цього разу нові безпілотники отримали 16 підрозділів.

Головний інвестор компанії Cosmolot Арнульф Дамерау вважає, що кожен українець та всі міжнародні партнери мають підтримувати Україну у цій війні!

— Ми обрали декілька проектів, які підтримуємо в Україні! Думаю, що у виробництві таких БПЛА це матиме найбільший ефект. Виробництво дронів в Україні є важливою функцією і місією з нашого боку, — додає інвестор.

Загалом, завдяки благодійним 100 мільйонам гривень вдалося створити 50 таких модернізованих Punisher. Незабаром усі вони опиняться на передовій, аби наближати нашу перемогу.

До слова, раніше ми детальніше розповідали, як дрон Punisher допомагає військовим нищити ворога.

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