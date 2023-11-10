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Українське виробництво та покращені характеристики! Військові отримали другу партію БПЛА Punisher

Вікторія Мельник, журналістка сайту 10 Листопада 2023, 09:30
БПЛА Punisher

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