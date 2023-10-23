Новини

Важливе посилення обороноздатності: БпЛА та РЕБ будуть швидше потрапляти до захисників

Даніела Долотова, журналістка сайту 23 Жовтня 2023, 16:00
БпЛА та РЕБ
Фото: Facebook

Більше новин
Фемінітиви
Не висміювання, а рівність у деталях. Що таке фемінітиви та чи характерні вони нам: 20 слів до твого словника
гарбузові булочки з корицею
Запашна досконалість для осіннього вечора: як приготувати гарбузові булочки з корицею
вища освіта в Україні
Позбутись радянщини та сприяти свободі: уряд підтримав законопроект щодо фундаментальних змін у вищій освіті
Важливе посилення обороноздатності: БпЛА та РЕБ будуть швидше потрапляти до захисників
Як заморозити виноград у домашніх умовах: найкращі методи
Дивитись більше

Матеріали по темі

Щоночі ідуть до ворожих позицій: як працюють піхотинці 65 ОМБр
Шанси повернутися — мінімальні. Репортери побували на нічному рейді піхотинців 65 ОМБр
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Карта повітряних тривог України: інтерактивна мапа в режимі онлайн
У свої 19 стала бойовою медикинею: історія Катерини з Дніпра
Відпрошувалася з лекцій, щоб рятувати військових. Історія Катерини, яка в 19 стала бойовою медикинею
Чому Ізраїль воює з Сектором Гази: історія ізраїльсько-палестинського конфлікту
Конфлікт триває понад 75 років! Чому Ізраїль воює з сектором Гази та яка історія цих територій

Відео
0:06:29
Щоночі ідуть до ворожих позицій: як працюють піхотинці 65 ОМБр

Шанси повернутися — мінімальні. Репортери побували на нічному рейді піхотинців 65 ОМБр
0:02:46
Серія трагедій у Києві
Обірвали життя у прямому ефірі: чи пов’язана між собою серія трагедій у Києві та як їм запобігти
0:04:09
У свої 19 стала бойовою медикинею: історія Катерини з Дніпра
Відпрошувалася з лекцій, щоб рятувати військових. Історія Катерини, яка в 19 стала бойовою медикинею
0:04:47
Удар по терміналу Нової Пошти під Харковом 21 жовтня 2023: розповіді очевидців
Темрява, пил, уламки… Що розповіли працівники Нової пошти, які були в терміналі у момент прильоту
Карта бойових дій в Україні сьогодні 23.10.2023: онлайн
Карта бойових дій 23 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:05:46
Центр Recovery
Місце, де стаються дива! Мережа Recovery відкриє ще 12 центрів для військових по Україні
0:03:35
Олександр Терен Будько
Працював баристою і ніколи не тримав у руках зброї. Історія добровольця на псевдо Терен, що написав книгу про війну
Нова пошта термінал Харків
Удар по терміналу Нової пошти під Харковом: подробиці трагедії та кількість жертв на ранок
0:05:14
Іван Марчук
Створив свій унікальний стиль, за що СРСР його зненавидів! Історія відомого українського художника Івана Марчука
0:03:10
Історія Миколи Волошина
Пережив навіть Гітлера і збирається пережити Путіна! Історія 82-річного Миколи з Новояковлівки
Більше відео
вища освіта в Україні
Читати далі
Позбутись радянщини та сприяти свободі: уряд підтримав законопроект щодо фундаментальних змін у вищій освіті
Коли ввімкнуть опалення в Харкові
Читати далі
Харків готовий? Коли почнеться опалювальний сезон 2023 у прифронтовому місті

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь