Важливе посилення обороноздатності: БпЛА та РЕБ будуть швидше потрапляти до захисників

БпЛА та РЕБ досить швидко проявили свою ефективність на передовій. Однак певний час саме ці засоби проходили невиправдано довгу процедуру: вивчення технічної документації, проведення випробувань, визначення та отримання потреб (запитів) від ЗСУ. Через це швидкість їх потрапляння до українських захисників значно уповільнювалась.

Рішення щодо БпЛА та РЕБ

Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив про ухвалення важливого рішення, яке може допомогти масштабувати виробництво українських засобів радіоелектронної боротьби та БпЛА.

Виробники зможуть активніше розвиватися, реінвестувати прибуток та не витрачати купу часу на бюрократію.

За словами Михайла Федорова, у березні 2023 року уряд вже ухвалив постанову, яка допомогла вирости українському ринку дронів. Тож тепер відповідне рішення ухвалене й щодо засобів радіоелектронної боротьби.

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Таким чином, зміни у постанові дадуть змогу закуповувати державі засоби РЕБ за спрощеною процедурою, що своєю чергою допоможе збільшити прибуток виробників на 25%, а також допускати засоби до експлуатації без проведення повторних випробувань і засідання комісії Міноборони.

Це рішення допоможе скоротити до 10 днів допуск до експлуатації зразків БпЛА та РЕБ.

Постанова дасть змогу й закуповувати Міноборони та Держспецзв’язку РЕБ за запитом Сил оборони та придбати відповідні засоби до завершення процедури допуску до експлуатації завдяки акту спільних відомчих випробувань з позитивним висновком або наявності номенклатурного номера НАТО.

Крім того, не потрібно буде затверджувати Технічні умови на зразки безпілотних систем та засобів РЕБ у Генштабі ЗСУ.

Водночас допомогти збільшити кількість необхідних засобів на фронті намагаються й українські підлітки. Читай, як школяр після уроків власноруч збирає БпЛА для бійців.

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