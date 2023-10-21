Люди

Розуміється на всіх видах дронів! Історія командира взводу БпЛА на псевдо Якір про важливість аеророзвідки

Людмила Цимбалюк 21 Жовтня 2023, 17:00

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