Розуміється на всіх видах дронів! Історія командира взводу БпЛА на псевдо Якір про важливість аеророзвідки

Він з перших днів повномасштабної війни вчився керувати дронами. Став командиром взводу безпілотників. Роман на псевдо Якір наводив артилерію на ворожу піхоту та техніку у Бахмуті. Завдяки його бездоганній роботі на Донецькому напрямку було знищено чимало окупантів.

23 лютого у мене день народження. Дружина подарувала подарунок, який досі лежить вдома невідкритий. А вже 24 лютого мені зателефонували та сказали, що почалося.

Вінничанин Роман на псевдо Якір у деталях розповідає про те, як зустрів повномасштабне вторгнення росіян.

Та боротися з ворогом він почав ще у 2014 році, коли з друзями започаткував волонтерський фонд з допомоги військовим. У лютому 2022 року його зброєю вже стали дрони.

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Саме бої за Бахмут, згадує Якір, були найтяжчими. Найважливіше було вберегти особовий склад та вчасно вирахувати ворога.

Роман розповідає, що окупанти вже теж непогано навчилися вираховувати наші позиції. Часто доводилось забирати дрони з поля бою під щільним ворожим вогнем.

— Зараз нам потрібні БпЛА літакового типу для дальньої розвідки. Також займаємось підготовкою особового складу на ударні FPV.

Дрон — це дуже важливо на війні, адже він є очима наших хлопців, які знаходяться на позиціях. Доводилось навіть корегувати стрілецький бій та підказувати, з якого флангу заходить ворог.

Якір, який вже за другий рік повномасштабної війни розуміється в усіх видах безпілотників, каже, багато дронів не буває, бо вони є запорукою влучності та безпеки нашого особового складу.

Окрім бойових виїздів, Роман ще має учнів, навчає новобранців керувати дронами, бо знає: досвідчений аеророзвідник на полі бою, то смерть ворогам та їхній техніці.

Водночас росіяни все частіше застосовують керовані боєприпаси та дрони камікадзе на Східному фронті. Читай, яка головна небезпека від російських БпЛА.

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