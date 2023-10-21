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Людмила Цымбалюк 21 октября 2023, 17:00

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командир взводу БпЛА на псевдо Якір

Разбирается во всех видах дронов! История командира взвода БпЛА с позывным Якорь
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