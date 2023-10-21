Разбирается во всех видах дронов! История командира взвода БпЛА с позывным Якорь

Он с первых дней полномасштабной войны учился управлять дронами. Стал командиром взвода беспилотников. Роман с позывным Якорь наводил артиллерию на вражескую пехоту и технику в Бахмуте. Благодаря его безупречной работе — на Донецком направлении было уничтожено немало окупантов.

23 февраля у меня День рождения. Жена вручила подарок, который до сих пор лежит дома неоткрытый. А уже 24 февраля мне позвонили по телефону и сказали, что уже началось.

Винничанин Роман с позывным Якорь в деталях рассказывает о том, как встретил полномасштабное вторжение россиян.

Но бороться с врагом он начал еще в 2014 году, когда с друзьями положил начало волонтерский фонд помощи военным. В феврале 2022 года его оружием уже стали дроны.

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Именно бои за Бахмут, вспоминает Якорь, были самыми тяжелыми. Самое важное было уберечь личный состав и вовремя высчитать врага.

Роман рассказывает, что оккупанты уже тоже неплохо научились высчитывать наши позиции. Часто приходилось забирать дроны с поля боя под плотным вражеским огнем.

— Сейчас нам нужны БПЛА самолетного типа для дальней разведки. Также занимаемся подготовкой личного состава на ударные FPV.

Дрон — это очень важно на войне, ведь он глаза наших ребят, которые находятся на позициях. Приходилось даже корректировать стрелковое сражение и подсказывать, с какого фланга заходит враг.

Якорь уже на второй год полномасштабной войны знает все виды беспилотников. Говорит, много дронов не бывает, потому что они залог точности и безопасности нашего личного состава.

Кроме боевых выездов Роман еще имеет учеников, учит новобранцев руководить дронами, потому что знает: опытный аэроразведчик на поле боя, это смерть врагам и их технике.

В то же время, россияне все чаще применяют управляемые боеприпасы и дроны камикадзе на Восточном фронте. Читай, какая главная опасность от российских БпЛА.

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