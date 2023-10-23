Важное усиление обороноспособности: БПЛА и РЭБ будут быстрее попадать к защитникам

БПЛА и РЭБ довольно быстро проявили свою эффективность на передовой. Однако какое-то время именно эти средства проходили неоправданно долгую процедуру: изучение технической документации, проведение испытаний, определение и получение запросов от ВСУ. Поэтому скорость их попадания к украинским защитникам значительно замедлялась.

Решения по БпЛА и РЭБ

Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины — Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил о принятии важного решения, которое может помочь масштабировать производство украинских средств радиоэлектронной борьбы и БПЛА.

Производители смогут более активно развиваться, реинвестировать прибыль и не тратить кучу времени на бюрократию.

По словам Михаила Федорова, в марте 2023 года правительство уже приняло постановление, которое помогло вырасти украинскому рынку дронов. Теперь соответствующее решение принято и относительно средств радиоэлектронной борьбы.

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Таким образом, изменения в постановлении позволят закупать государству средства РЭБ по упрощенной процедуре, что в свою очередь поможет увеличить прибыль производителей на 25%, а также допускать средства к эксплуатации без проведения повторных испытаний и заседания комиссии Минобороны.

Это решение поможет сократить до 10 дней допуск к эксплуатации образцов БПЛА и РЭБ.

Постановление позволит закупать Минобороны и Госспецсвязи РЭБ по запросу Сил обороны и приобрести соответствующие средства для завершения процедуры допуска к эксплуатации благодаря акту совместных ведомственных испытаний с положительным заключением или наличия номенклатурного номера НАТО.

Кроме того, не нужно будет утверждать технические условия на образцы беспилотных систем и средств РЭБ в Генштабе ВСУ.

В то же время, помочь увеличить количество необходимых средств на фронте пытаются и украинские подростки. Читай, как школьник после уроков собственноручно собирает БПЛА для бойцов.

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