Украинская штурмовая винтовка: варианты и препятствия в изготовлении

Полномасштабная война заставляет наших людей генерировать тысячи новых идей — как улучшить оружие, обойти врага в технологиях, масштабировать и распространить существующие наработки. Именно это позволяет воевать более 10 лет против в разы большей и более богатой России.

Кроме дронов и собственных ракет Украина теперь разрабатывает и альтернативу автоматам Калашникова. Что об этом известно и каковы первые результаты — рассказали Mezha.

Украина разрабатывает альтернативу автоматам Калашникова

Автомат Калашникова (АК) — самое известное и распространенное стрелковое оружие, разработанное россиянином Михаилом Калашниковым в СССР. Идея возникла по окончании Второй мировой войны, ведь СССР хотел эффективное и массовое оружие. Уже через год, в 1947-м, автомат Калашникова был принят на вооружение.

В этой модели объединены сразу несколько видов другого оружия. За более чем 70 лет существования вышли модификации. Основными преимуществами АК-47 есть возможность работать в экстремальных условиях, простая и прочная конструкция и доступность.

Недостатки у автомата Калашникова таковы: неудобный предохранитель и его громкость, короткая прицельная линия, время перезарядки, невозможность модификации оружия, относительно низкая точность. Эти и другие причины побуждали наших военных и инженеров к новым идеям.

Хотя долгие годы АК оставался основным оружием для штурмов, война и истощение запасов показали, что войску нужен единый оружейный стандарт. Главный ориентир — стандарты НАТО (под патрон 5.56×45 мм). В идеале это должно быть украинское производство. Новое оружие для пехотинцев должно быть также простым и удобным.

Украинская винтовка Вулкан является альтернативой АК-47, ведь основана на одинаковой конструкции. Единственное отличие — размещение ударно-спускового механизма и магазина в прикладе за спусковым крючком. Сначала такие производили из АК-47.

Компания InterProInvest делится, что может производить такие автоматы без готовых комплектующих, хотя некоторые элементы придется заказывать за границей. Сейчас есть три варианта автомата в разных калибрах. Но на сегодня серийное производство остановлено из-за разрушения логистики и отсутствия государственных заказов.

Еще один вариант, какой может быть винтовка украинского пехотинца, это UAR-15. Представители компании-производителя рассказали, что конструкция UAR-15 в разы проще в изготовлении, чем АК. В частности, потому, что ее изготавливают из алюминия, а не стали. Украинская винтовка основана на американской AR-15.

Кроме всего, изготовление таковой не имеет патентных ограничений, необходимости оплаты роялти и контроля от производителя. Такое оружие почти полностью производят в Украине.

Чешское оружие BREN 2 может помешать UAR-15 стать главным в нашем войске. Этот автомат появился у наших военных в 2022 году. Сейчас они есть не только у боевых спецподразделений, но и у пехоты и артиллеристов. В прошлом году Украина заключила с чехами соглашение о локализации производства.

С ноября 2024 года чешские BREN 2, изготовленные в Украине, стали попадать в армию под названием Sich. Сейчас оружие собирают из готовых компонентов, и вскоре его будут полностью изготовлять здесь. Украинская версия BREN 2 имеет уменьшенный вес, модернизированный механизм возведения с неподвижным рычагом, другую шахту магазина и упрощенный механизм разборки.

Какое унифицированное оружие выберут для нашей армии пока неизвестно. Ведь широко используются и BREN 2, и UAR-15. Пока кажется так, что у Вулкана вариантов меньше всего, как и у польских GROT. Но специалист по вооружению Дмитрий делится, что самое важное — объяснять военным, как перейти с АК на другой вид оружия.

Возможно, и не в ближайшее время, но Украину и войско ждет унификация и стандартизация оружия. Спрос на оружие не исчезнет даже после войны. А учитывая, что украинская штурмовая винтовка должна быть не только идеальной для военных, но и производиться в Украине, иметь разрешения и быть не заоблачной в цене, этот вопрос требует внимания.

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