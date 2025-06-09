Українська штурмова гвинтівка: варіанти і перепони у виготовленні

Повномасштабна війна змушує наших людей генерувати тисячі нових ідей — як покращити зброю, обійти ворога у технологіях, масштабувати і розповсюдити наявні напрацювання. Саме це дає змогу воювати понад 10 років проти у рази більшої та багатшої Росії.

Крім дронів та власних ракет, Україна тепер розробляє й альтернативу автоматам Калашникова. Що про це відомо і якими є перші результати — розповіли Mezha.

Україна розробляє альтернативу автоматам Калашникова

Автомат Калашникова (АК) — найвідоміша та найбільш поширена стрілецька зброя, розроблена росіянином Михайлом Калашниковим у СРСР. Ідея виникла по закінченню Другої світової війни, адже СРСР хотів ефективну і масову зброю. Вже за рік, у 1947 році, автомат Калашникова був прийнятий на озброєння.

У цій моделі поєднані відразу кілька видів іншої зброї. За понад 70 років існування вийшли модифікації. Основними перевагами АК-47 є можливість працювати в екстремальних умовах, проста і міцна конструкція та доступність.

Недоліки в автомата Калашникова такі: незручний запобіжник та його гучність, коротка прицільна лінія, час перезарядки, неможливість модифікації зброї, відносно низька точність. Ці та інші причини спонукали наших військових та інженерів до нових ідей.

Хоч довгі роки АК лишався основною зброєю для штурмів, війна і виснаження запасів показали, що війську потрібен єдиний стандарт зброї. Головний орієнтир — стандарти НАТО (під патрон 5.56×45 мм). В ідеалі це має бути українське виробництво. Нова зброя для піхотинців має бути також простою і зручною.

Українська гвинтівка Вулкан є альтернативою АК-47, адже заснована на однаковій конструкції. Єдина відмінність — розміщення ударно-спускового механізму та магазину у прикладі за спусковим гачком. Спершу такі виготовляли з АК-47.

Компанія InterProInvest ділиться, що може виготовляти такі автомати без готового комплектовання, хоча деякі елементи доведеться замовляти за кордоном. Нині є три варіанти автомата у різних калібрах. Та на сьогодні серійне виробництво зупинене через руйнування логістики та відсутність державних замовлень.

Ще один варіант, якою може бути гвинтівка українського піхотинця, це UAR-15. Представники компанії-виробника розповіли, що конструкція UAR-15 у рази простіша у виготовленні, ніж АК. Зокрема через те, що її виготовляють з алюмінію, а не сталі. Українська гвинтівка заснована на американській AR-15.

Крім усього, виготовлення такої не має патентних обмежень, потреби оплати роялті та контролю від виробника. Таку зброю майже повністю нині виготовляють в Україні.

Чеська зброя BREN 2 може завадити UAR-15 стати головною у нашому війську. Цей автомат з’явився у наших військових у 2022 році. Нині вони є не лише у бойових спецпідрозділів, а й у піхоти та артилеристів. Торік Україна уклала з чехами угоду про локалізацію виробництва.

З листопада 2024 чеські BREN 2, виготовлені в Україні, стали потрапляти до війська під назвою Sich. Нині зброю збирають з готових компонентів, та скоро її повністю виготовлятимуть тут. Українська версія BREN 2 має зменшену вагу, модернізований механізм взведення з нерухомим важелем, іншу шахту магазина і спрощений механізм розбирання.

Яку уніфіковану зброю виберуть для нашого війська — поки невідомо. Адже широко використовуються і BREN 2, і UAR-15. Поки видається так, що у Вулкана варіантів найменше, як і в польських GROT. Та фахівець з озброєння Дмитро ділиться, що найважливіше — пояснювати військовим, як перейти з АК на інший вид зброї.

Можливо, і не найближчим часом, та на Україну і військо чекає уніфікація і стандартизація зброї. Попит на зброю не зникне навіть після закінчення війни. А з огляду на те, що українська штурмова гвинтівка має бути не тільки ідеальною для військових, а й виготовлятися в Україні, мати дозволи і бути не захмарною в ціні, це питання потребує уваги.

Раніше ми розповідали, що відомо про українські балістичні ракети.

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