Ночью 29 июля оккупанты нанесли ракетный удар по Каменскому Днепропетровской области. Как сообщает глава ОВА Сергей Лысак и ГСЧС, повреждены медицинские учреждения, есть погибшие.

Каменское: последние новости города 29 июля

Отмечается, что частично разрушено не эксплуатировавшееся трехэтажное здание. Рядом повреждены медучреждения, в частности роддом и отделение городской больницы.

Погибли два человека. Еще пятеро пострадавших. Две женщины в тяжелом состоянии, одна из них беременна. Еще три пациента находятся в состоянии средней тяжести.

Беременная в тяжелом состоянии… В Каменском РФ ударила баллистикой по роддому, есть погибшие / 6 Фотографий

Ситуация в Днепропетровской области сегодня

Под ударом также оказался Никопольский район, враг ударил по Марганецкой и Покровской громадам, а также Никополю. Повреждены 5 частных домов и 2 хозяйственные постройки.

Продолжались атаки и на Синельниковский район. Есть удары по Межевской, Дубовиковской и Славянской громаде. РФ применяла FPV-дроны и КАБы, погиб один человек, еще двое пострадали.

В Великомихайловской громаде погибла 75-летняя женщина, пострадал 68-летний мужчина.

Напомним, что также Россия ударила по исправительной колонии в Запорожье — погибло более десятка людей.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!