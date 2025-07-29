Для тебя Война в Украине

Беременная в тяжелом состоянии… В Каменском РФ ударила баллистикой по роддому, есть погибшие

Ирина Танасийчук, журналист сайта 29 июля 2025, 08:41
Беременная в тяжелом состоянии… В Каменском РФ ударила баллистикой по роддому, есть погибшие

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