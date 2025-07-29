Уночі 29 липня окупанти завдали ракетного удару по Кам’янському на Дніпропетровщині. Як повідомляє голова ОВА Сергій Лисак та ДСНС, пошкоджені медичні заклади, є загиблі.

Кам’янське: останні новини міста 29 липня

Оновлено (11:00): президент Володимир Зеленський повідомив, що від удару по Кам’янському загинули три людини.

— Серед них вагітна жінка. Її звали Діана, їй було всього лиш 23 роки, — написав президент.

Зазначається, що частково зруйнована триповерхова будівля, яка не експлуатувалася. Поряд пошкоджені медзаклади, зокрема пологовий будинок та відділення міської лікарні.

П’ятеро осіб постраждали. Дві жінки у важкому стані, одна з них вагітна. Ще три пацієнти у стані середньої тяжкості.

Вбито вагітну жінку … У Кам’янському РФ вдарила балістикою по пологовому (ОНОВЛЕНО) / 6 Фотографій

Ситуація на Дніпропетровщині сьогодні

Під ударом також опинився Нікопольський район, ворог бив по Марганецькій і Покровській громадах, а також Нікополю. Пошкоджені 5 приватних будинків і 2 господарські споруди.

Продовжувалися атаки й на Синельниківський район. Є удари по Межівській, Дубовиківській і Слов’янській громадах. РФ застосовувала FPV-дрони й КАБи, загинула одна людина, ще двоє постраждали.

У Великомихайлівській громаді загинула 75-річна жінка, постраждав 68-річний чоловік.

Нагадаємо, що Росія також вдарила по виправній колонії у Запоріжжі — загинуло понад десяток людей.

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