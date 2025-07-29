Для тебе Війна в Україні

Вбито вагітну жінку … У Кам’янському РФ вдарила балістикою по пологовому (ОНОВЛЕНО)

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 29 Липня 2025, 08:41
Вбито вагітну жінку … У Кам’янському РФ вдарила балістикою по пологовому (ОНОВЛЕНО)

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