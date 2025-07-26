Балістика, дрони, крилаті ракети: РФ атакувала Дніпро, є загиблий

У ніч проти 26 липня Дніпро зазнав масштабної комбінованої атаки: спочатку по місту вдарили балістичні ракети, згодом — десятки дронів-камікадзе. потім РФ запустила крилаті ракети. Вибухи тривали кілька годин.

Комбінована атака на Дніпро: що відомо

Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що у Кам’янському внаслідок атаки спалахнула пожежа.

У Дніпрі в місті зафіксовано кілька влучань.

О 4:20 у місцевих пабліках з’явилось фото будинку, верхні поверхи якого були у вогні.

На жаль в житловий багатоповерхівці, елітному “хмарочосі”, маємо вже одного загиблого, написав Борис Філатов.

Міський голова також виказав певне обурення ситуацією, зазначивши наступне:

Я все розумію, що укриттів не вистачає, але, перепрошую, сидіти під час обстрілу на верхніх поверхах, особливо коли є паркінг, зовсім не потрібно.

В різних районах міста спостерігаються пожежі та задимлення. Чорна хмара диму накрила майже все місто.

Фото: Ірина Скосар

Дніпрянам рекомендують закрити вікна, адже відчувається стійкий запах гарі в повітрі.

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