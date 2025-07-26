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Балістика, дрони, крилаті ракети: РФ атакувала Дніпро, є загиблий

Ірина Скосар, випускова редакторка сайту 26 Липня 2025, 06:27
Балістика, дрони, крилаті ракети: РФ атакувала Дніпро, є загиблий

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