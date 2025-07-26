Балістика, дрони, крилаті ракети: РФ атакувала Дніпро, є загиблий

У ніч проти 26 липня Дніпро зазнав масштабної комбінованої атаки: спочатку по місту вдарили балістичні ракети, згодом — десятки дронів-камікадзе. потім РФ запустила крилаті ракети. Вибухи тривали кілька годин. Комбінована атака на Дніпро: що відомо Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що у Кам’янському внаслідок атаки спалахнула пожежа. У Дніпрі в місті зафіксовано кілька влучань. Читати на тему Автівки в вогні, вікна в друзки: Одеса під обстрілом РФ Місцеві видання повідомляють про пошкодження супермаркету та спортклубу. Працівники дивом уціліли. О 4:20 у місцевих пабліках з’явилось фото будинку, верхні поверхи якого були у вогні. На жаль в житловий багатоповерхівці, елітному “хмарочосі”, маємо вже одного загиблого, написав Борис Філатов. Міський голова також виказав певне обурення ситуацією, зазначивши наступне: Я все розумію, що укриттів не вистачає, але, перепрошую, сидіти під час обстрілу на верхніх поверхах, особливо коли є паркінг, зовсім не потрібно. В різних районах міста спостерігаються пожежі та задимлення. Чорна хмара диму накрила майже все місто. Фото: Ірина Скосар Дніпрянам рекомендують закрити вікна, адже відчувається стійкий запах гарі в повітрі. Новина оновлюється. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: війна в Україні, Дніпро, дніпропетровщина Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter