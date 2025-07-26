Баллистика, дроны, крылатые ракеты: РФ атаковала Днепр, есть погибший

В ночь на 26 июля Днепр испытал масштабную комбинированную атаку: сначала по городу ударили баллистические ракеты, впоследствии — десятки дронов-камикадзе, а после РФ запустила крылатые ракеты. Взрывы продолжались несколько часов.

Комбинированная атака на Днепр: что известно

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в Каменском в результате атаки вспыхнул пожар.

В Днепре в городе зафиксировано несколько попаданий.

В 4.20 в местных пабликах появилось фото дома, верхние этажи которого были в огне.

К сожалению в жилой многоэтажке, элитном “небоскребе”, имеем уже одного погибшего, написал Борис Филатов.

Городской голова также выразил определенное возмущение ситуацией, отметив следующее:

Я все понимаю, что укрытий не хватает, но, извините, сидеть во время обстрела на верхних этажах, особенно когда есть паркинг, совсем не нужно.

В разных районах города наблюдаются пожары и задымление. Черное облако дыма накрыло почти весь город.

Фото: Ирина Скосар

Днепрянам рекомендуют закрыть окна, ведь чувствуется стойкий запах гари в воздухе.

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