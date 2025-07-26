Баллистика, дроны, крылатые ракеты: РФ атаковала Днепр, есть погибший

В ночь на 26 июля Днепр испытал масштабную комбинированную атаку: сначала по городу ударили баллистические ракеты, впоследствии — десятки дронов-камикадзе, а после РФ запустила крылатые ракеты. Взрывы продолжались несколько часов. Комбинированная атака на Днепр: что известно Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в Каменском в результате атаки вспыхнул пожар. В Днепре в городе зафиксировано несколько попаданий. Читать по теме Автомобили в огне, окна в щепки: Одесса под обстрелом РФ Местные издания сообщают о повреждении супермаркета и спортклуба. Работники чудом уцелели. В 4.20 в местных пабликах появилось фото дома, верхние этажи которого были в огне. К сожалению в жилой многоэтажке, элитном “небоскребе”, имеем уже одного погибшего, написал Борис Филатов. Городской голова также выразил определенное возмущение ситуацией, отметив следующее: Я все понимаю, что укрытий не хватает, но, извините, сидеть во время обстрела на верхних этажах, особенно когда есть паркинг, совсем не нужно. В разных районах города наблюдаются пожары и задымление. Черное облако дыма накрыло почти весь город. Фото: Ирина Скосар Днепрянам рекомендуют закрыть окна, ведь чувствуется стойкий запах гари в воздухе. Новость обновляется. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: война в Украине, Днепр, Днепропетровская область Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter