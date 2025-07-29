У ніч на 29 липня Росія атакувала одну з виправних колоній Запорізької області. Голова ОВА Іван Федоров повідомив про велику кількість загиблих і поранених.

Новини Запоріжжя 29 липня: атаковано виправну колонію

Оновлено (10:15): Міністерство юстиції уточнило інформацію щодо атаки. 28 липня, орієнтовно о 23:28, РФ здійснила авіаційний удар по території Біленьківської виправної колонії за допомогою чотирьох КАБів.

Повністю зруйновано їдальню установи, суттєвих руйнувань зазнали адміністративний штаб та карантинна дільниця.

Загинули 17 осіб серед засуджених, ще 42 отримали поранення. Важкопоранені госпіталізовані до лікарень. Ще близько 40 осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, один співробітник дістав осколкове ураження обличчя.

До забезпечення порядку в установі залучено близько 50 співробітників охорони Державної кримінально-виконавчої служби України. Усі постраждалі отримали медичну допомогу, вони перебувають під наглядом у медичній частині, черговому підрозділі та інших відділеннях установи. Загрози втечі немає.

Зруйновані приміщення колонії, також пошкоджені приватні будинки поруч. Загалом вночі РФ обстріляла Запорізький район вісім разів. Постраждалим надається уся необхідна медична допомога.

На роковини Оленівки: РФ вдарила по колонії у Запоріжжі, є загиблі (ОНОВЛЕНО) / 2 Фотографії

Нагадаємо, вчора під ударом опинився Старокостянтинів — велика кількість зброї була націлена саме на цей район.

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