Для тебе Війна в Україні

На роковини Оленівки: РФ вдарила по колонії у Запоріжжі, є загиблі (ОНОВЛЕНО)

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 29 Липня 2025, 08:15
На роковини Оленівки: РФ вдарила по колонії у Запоріжжі, є загиблі (ОНОВЛЕНО)

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