Балістика на Старокостянтинів: вибухи лунали всю ніч — що відомо

У ніч на 28 липня противник атакував Україну 331 засобом повітряного нападу (324 БпЛА, 4 крилаті та 3 аеробалістичні ракети). За повідомленням Повітряних сил, Старокостянтинів став головною ціллю РФ.

Старокостянтинів: вибухи в місті та кількість знищеної зброї

Цілу ніч росіяни скеровували атаки на Старокостянтинів. Вибухи у місті лунали приблизно з другої години ночі. Місто тероризували як безпілотники, так і крилаті ракети й балістика.

О другій ночі ворог спрямував на місто групу дронів.

О четвертій ночі — ще одна група ударних БПЛА.

О пів на п’яту Повітряні сили повідомили про швидкісну ціль на Старокостянтинів.

О восьмій — ще одна швидкісна ціль на Хмельниччину.

Близько дев’ятої ранку російська ракета прямувала у напрямку міста.

Загалом в напрямку Старокостянтинова та інших міст Росія цієї ночі направила таку кількість зброї:

324 ударні БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із Брянська, Курська, Орла, а також населених пунктів Міллєрово, Шаталово та Приморсько-Ахтарськ; чотири крилаті ракети Х-101 із Саратовської області; три аеробалістичні ракети Х-47 М2 Кинджал із Липецької області.

ППО вдалося збити та подавити засобами РЕБ 311 засобів повітряного нападу:

309 ударних БпЛА;

дві крилаті ракети Х-101.

Аеробалістичні ракети Кинджал, що намагалися атакувати місто, не досягли цілей.

Старокостянтинів на карті

Старокостянтинів розташований у Хмельницькій області, в трохи більш як 40 кілометрах від обласного центру.

Нагадаємо, що нещодавно росіяни атакували Дніпро з усіх видів зброї – балістики, БпЛА та крилатих ракет.

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