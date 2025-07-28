Балістика на Старокостянтинів: вибухи лунали всю ніч — що відомо

Фото Командування Повітряних Сил ЗСУ У ніч на 28 липня противник атакував Україну 331 засобом повітряного нападу (324 БпЛА, 4 крилаті та 3 аеробалістичні ракети). За повідомленням Повітряних сил, Старокостянтинів став головною ціллю РФ. Старокостянтинів: вибухи в місті та кількість знищеної зброї Цілу ніч росіяни скеровували атаки на Старокостянтинів. Вибухи у місті лунали приблизно з другої години ночі. Місто тероризували як безпілотники, так і крилаті ракети й балістика. О другій ночі ворог спрямував на місто групу дронів. О четвертій ночі — ще одна група ударних БПЛА. О пів на п’яту Повітряні сили повідомили про швидкісну ціль на Старокостянтинів. О восьмій — ще одна швидкісна ціль на Хмельниччину. Близько дев’ятої ранку російська ракета прямувала у напрямку міста. Загалом в напрямку Старокостянтинова та інших міст Росія цієї ночі направила таку кількість зброї: 324 ударні БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із Брянська, Курська, Орла, а також населених пунктів Міллєрово, Шаталово та Приморсько-Ахтарськ; чотири крилаті ракети Х-101 із Саратовської області; три аеробалістичні ракети Х-47 М2 Кинджал із Липецької області. ППО вдалося збити та подавити засобами РЕБ 311 засобів повітряного нападу: 309 ударних БпЛА; дві крилаті ракети Х-101. Аеробалістичні ракети Кинджал, що намагалися атакувати місто, не досягли цілей. Читати на тему У дитини різані рани: Київ знову під російською атакою Атака на Київ: що відомо? Старокостянтинів на карті Старокостянтинів розташований у Хмельницькій області, в трохи більш як 40 кілометрах від обласного центру. Нагадаємо, що нещодавно росіяни атакували Дніпро з усіх видів зброї – балістики, БпЛА та крилатих ракет. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: війна в Україні, Україна, Хмельницький Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter