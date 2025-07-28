Для тебе Війна в Україні

Балістика на Старокостянтинів: вибухи лунали всю ніч — що відомо

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 28 Липня 2025, 10:15
старокостянтинів
Фото Командування Повітряних Сил ЗСУ

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