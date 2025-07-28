Баллистика на Староконстантинов: взрывы раздавались всю ночь — что известно

В ночь на 28 июля противник атаковал Украину 331 средством воздушного нападения (324 БпЛА, 4 крылатые и 3 аэробалистические ракеты). По сообщению Воздушных сил, Староконстантинов стал главной целью РФ.

Староконстантинов: взрывы в городе и количество уничтоженного оружия

Всю ночь россияне направляли атаки на Староконстантинов. Взрывы в городе раздавались примерно с двух часов ночи. Город терроризировали как беспилотники, так и крылатые ракеты и баллистика.

В два часа ночи враг направил на город группу дронов.

В четыре ночи — еще одна группа ударных БПЛА.

В полпятого Воздушные силы сообщили о скоростной цели на Староконстантинов.

В восемь — еще одна скоростная цель в сторону Хмельницкой области.

Около девяти утра российская ракета летела в направлении города.

В общем, в направлении Староконстантинова и других городов враг в эту ночь направил такое количество оружия:

324 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов из Брянска, Курска, Орла, а также населенных пунктов Миллерово, Шаталово и Приморско-Ахтарск;

четыре крылатых ракеты Х-101 из Саратовской области;

Х-101 из Саратовской области; три аэробалистические ракеты Х-47 М2 Кинжал из Липецкой области.

ПВО удалось сбить и подавить 311 средств воздушного нападения:

309 ударных БпЛА;

две крылатые ракеты Х-101.

Аэробалистические ракеты Кинжал, пытавшиеся атаковать город, не достигли целей.

Староконстантинов на карте

Староконстантинов расположен в Хмельницкой области, в чуть более 40 километрах от областного центра.

Напомним, что недавно россияне атаковали Днепр из всех видов оружия — баллистики, БпЛА и крылатых ракет.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!