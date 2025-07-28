Баллистика на Староконстантинов: взрывы раздавались всю ночь — что известно

Фото Командование Воздушных Сил ВСУ В ночь на 28 июля противник атаковал Украину 331 средством воздушного нападения (324 БпЛА, 4 крылатые и 3 аэробалистические ракеты). По сообщению Воздушных сил, Староконстантинов стал главной целью РФ. Староконстантинов: взрывы в городе и количество уничтоженного оружия Всю ночь россияне направляли атаки на Староконстантинов. Взрывы в городе раздавались примерно с двух часов ночи. Город терроризировали как беспилотники, так и крылатые ракеты и баллистика. В два часа ночи враг направил на город группу дронов. В четыре ночи — еще одна группа ударных БПЛА. В полпятого Воздушные силы сообщили о скоростной цели на Староконстантинов. В восемь — еще одна скоростная цель в сторону Хмельницкой области. Около девяти утра российская ракета летела в направлении города. В общем, в направлении Староконстантинова и других городов враг в эту ночь направил такое количество оружия: 324 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов из Брянска, Курска, Орла, а также населенных пунктов Миллерово, Шаталово и Приморско-Ахтарск; четыре крылатых ракеты Х-101 из Саратовской области; три аэробалистические ракеты Х-47 М2 Кинжал из Липецкой области. ПВО удалось сбить и подавить 311 средств воздушного нападения: 309 ударных БпЛА; две крылатые ракеты Х-101. Аэробалистические ракеты Кинжал, пытавшиеся атаковать город, не достигли целей. Читать по теме У ребенка резаные раны: Киев снова под российской атакой Атака на Киев: что известно? Староконстантинов на карте Староконстантинов расположен в Хмельницкой области, в чуть более 40 километрах от областного центра. Напомним, что недавно россияне атаковали Днепр из всех видов оружия — баллистики, БпЛА и крылатых ракет. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: война в Украине, Украина, Хмельницкий Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter