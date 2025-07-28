Для тебя Война в Украине

Баллистика на Староконстантинов: взрывы раздавались всю ночь — что известно

Ирина Танасийчук, журналист сайта 28 июля 2025, 10:15
старокостантинов
Фото Командование Воздушных Сил ВСУ

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