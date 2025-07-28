У ребенка резаные раны: Киев снова под российской атакой

В ночь на 28 июля оккупанты направили свои дроны на столицу, Киев оказался под обстрелом.

О последствиях обстрела Киева — рассказываем дальше.

Еще до полуночи на столицу прорывались вражеские дроны. Воздушная тревога в Киеве была объявлена в 22:16.

Впоследствии городской голова Виталий Кличко сообщал о работе ПВО.

Он также сообщил об атаке на Дарницкий район столицы.

Все они — жители многоэтажного жилого дома, где взрывной волной в одном из подъездов повреждены окна с 6 по 11 этажи, — добавил Кличко.

Глава Киевской КГВА Тимур Ткаченко также отметил, что известно о, по меньшей мере, восьми пострадавших, среди которых ребенок трех лет с резаными ранами стоп.

Один человек также находится в тяжелом состоянии. Четыре человека госпитализированы.

Также повреждены автомобили рядом с жилым домом, без пожара.

