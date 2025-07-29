В ночь на 29 июля Россия атаковала одну из исправительных колоний Запорожской области. Глава ОВА Иван Федоров сообщил о большом количестве погибших и раненых. Новости Запорожья 29 июля: атакована исправительная колония Обновлено (10:15): Министерство юстиции уточнило информацию об атаке. 28 июля, ориентировочно в 23:28, РФ нанесла авиационный удар по территории Беленьковской исправительной колонии с помощью четырех КАБов. Полностью разрушена столовая учреждения, существенные разрушения получили административный штаб и карантинный участок.Погибли 17 человек среди осужденных, еще 42 получили ранения. Тяжелораненые госпитализированы в больницы. Еще около 40 человек получили телесные повреждения разной степени тяжести, один сотрудник получил осколочное поражение лица. К обеспечению порядка в учреждении привлечены около 50 сотрудников охраны Государственной уголовно-исполнительной службы Украины. Все пострадавшие получили медицинскую помощь, они находятся под наблюдением в медицинской части, дежурном подразделении и в других отделениях учреждения. Угрозы бегства нет. Читать по теме У ребенка резаные раны: Киев снова под российской атакой Атака на Киев: что известно? Разрушены помещения колонии, также повреждены частные дома рядом. Всего ночью РФ обстреляла Запорожский район восемь раз. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. На годовщину Еленевки: РФ ударила по колонии в Запорожье, есть погибшие (ОБНОВЛЕНО) / 2 Фотографии Напомним, вчера под ударом оказался Староконстантинов — большое количество оружия было нацелено именно на этот район. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: война в Украине, Запорожье Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter