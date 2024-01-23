Утром 23 января 2024 года Российская Федерация нанесла ракетный удар по Украине. Под угрозой оказался Харьков. К сожалению, есть раненые и погибшие.

Мы расскажем о взрывах в Харькове и о последствиях обстрелов.

Взрывы в Харькове сегодня: что известно об обстреле 23.01.2024

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре Харькова. Россияне ударили по жилому многоэтажному дому в Киевском районе Харькова, в результате чего были разрушены подъезды. Под завалами находятся люди.

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Синегубов рассказал, что в результате попадания оккупантов по жилому дому в Харькове погибли две женщины. Разрушены многоквартирные жилые дома, учебное заведение, другая исключительно гражданская инфраструктура.

38 человек получили ранения в результате ударов по Харькову. Медики продолжают оказывать помощь.

Оккупанты ударили исключительно по гражданской инфраструктуре: разрушены жилые дома, уничтожены гражданские автомобили. Очередной акт терроризма! — сказал Синегубов.

Разрушены подъезды, есть погибшие: последствия взрывов в Харькове сегодня, 23 января / 6 Фотографий

По словам главы Харькова Игоря Терехова, в результате утренних обстрелов произошло полное разрушение подъезда многоквартирного дома. Спасатели пытаются разобрать завалы, чтобы найти под ними людей.

Также в одной из наиболее пострадавших частей Киевского района нет света, частично воды. Соответствующие службы работают над устранением последствий вражеских обстрелов.

Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов рассказал, что из-за серии ударов по городу и области произошло возгорание газопровода, дети получили ранения.

— Четыре попадания в пригороде Харькова. Повреждены жилые дома в частном секторе. По предварительным данным, осколочные ранения там получили дети, пострадала одна женщина. В другом районе россияне разрушили санаторную школу для больных детей.

Одна из ракет попала в газопровод. На местах работают все службы. Также враг обстрелял оздоровительный лагерь в Балаклее, по предварительной информации, двумя ракетами С-300, — сказал он.

Разрушены подъезды, есть погибшие: последствия взрывов в Харькове сегодня, 23 января / 2 Фотографии

Когда объявляют воздушную тревогу, нужно быть в укрытии или в безопасном месте. Проверить наличие угрозы поможет карта воздушных тревог онлайн.

Фото: Олег Синегубов

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