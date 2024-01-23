Война в Украине

Разрушены подъезды, есть погибшие: последствия взрывов в Харькове сегодня, 23 января

Богдана Макалюк, журналист сайта 23 января 2024, 09:18
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