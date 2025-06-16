Для тебя Война в Украине

Горят многоэтажки в нескольких районах! Атака на Киев 17 июня

Анастасия Грубрина, журналист сайта 17 июня 2025, 02:11
Взрывы в Киеве 17 июня

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