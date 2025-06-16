Горят многоэтажки в нескольких районах! Атака на Киев 17 июня

Уже более двух часов длится воздушная атака на Киев. Взрывы раздаются непрерывно! Известно о попаданиях и пожарах в нескольких районах столицы. Рассказываем о взрывах в Киеве и их последствиях по состоянию на данный момент. Атака на Киев 17 июня: россияне наносят удары дронами По состоянию на 03:10 известно о 16 раненых в Киеве. Об этом сообщил городской глава. Больше всего ранены в Соломенском районе. Также известно о гибели гражданина США в Соломенском районе в доме рядом с тем, где работали медики. 62-летний американец скончался естественной (биологической смертью). На данный момент зафиксированы последствия вражеской атаки на 12 локациях в Соломенском, Святошинском, Дарницком, Днепровском, Подольском и Оболонском районах столицы. Информация не окончательная и будет дополняться, – пишут в КМВА. По сообщению КМВА, по состоянию на 02:00 в Киеве известно о таких попаданиях: В Соломенском районе: 9 пострадавших, всем оказывают помощь. Также известно о нескольких возгораниях, прилете в многоэтажку, падении обломков на территорию промышленного предприятия. В Дарницком районе: падение обломков дрона на две многоэтажки. В Святошинском районе: госпитализирован мужчина с ожогами, есть попадания, горят автомобили. В Днепровском районе обломок дрона застрял застрял в стене жилого дома. Предварительно, без пожара и пострадавших. В Подольськом районе: обломки дрона упали на открытой местности. В Оболонском районе: поврежден автомобиль. По информации городского головы Виталия Кличко, шестерых киевлян госпитализировали в Соломенском районе. Глава КМВА Тимур Ткаченко также сообщает о сильных прилетах по району: Очень трудная ночь. Поступает информация о повреждениях на новых локациях в Соломенском районе. Киевляне, оставайтесь в укрытиях! Дроны идут волнами, одна за другой. Также Тимур Ткаченко призвал киевлян не фотографировать прилеты и не публиковать их. Теперь столица под комбинированным ударом врага. Россияне используют ракеты и ударные БпЛА. Пожары в разных районах, работают службы. Призываю не публиковать в соцсетях последствия вражеских ударов и работу сил ПВО. Такие публикации работают на врага. Читать по теме Карта воздушных тревог Украины онлайн: интерактивная карта, где есть угроза обстрела С помощью нескольких сайтов можно легко узнать информацию о воздушной тревоге по всей Украине. По информации Кличко, в Голосеевском районе, в частном секторе, и Дарницком на Красном Хуторе произошли отключения электроэнергии после срабатывания автоматики. Бригады энергетиков работают. В Киеве сразу в нескольких районах фиксируются перебои с электроэнергией. Воздушная атака продолжается! Киевлян призывают не покидать укрытий. Известно о риске ракетного удара и пусках Калибров. В 2:30 на Киев движутся российские баллистические ракеты. Об этом сообщили в Воздушных силах. Мониторинговые каналы сообщают о движении дронов в направлении столицы из Сумской области в 02:34. Раньше мы рассказывали, как спастись от удара дрона. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter