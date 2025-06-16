Горят многоэтажки в нескольких районах! Атака на Киев 17 июня

Уже более двух часов длится воздушная атака на Киев. Взрывы раздаются непрерывно! Известно о попаданиях и пожарах в нескольких районах столицы. Рассказываем о взрывах в Киеве и их последствиях по состоянию на данный момент.

Атака на Киев 17 июня: россияне наносят удары дронами

По состоянию на 03:10 известно о 16 раненых в Киеве. Об этом сообщил городской глава. Больше всего ранены в Соломенском районе. Также известно о гибели гражданина США в Соломенском районе в доме рядом с тем, где работали медики. 62-летний американец скончался естественной (биологической смертью).

На данный момент зафиксированы последствия вражеской атаки на 12 локациях в Соломенском, Святошинском, Дарницком, Днепровском, Подольском и Оболонском районах столицы. Информация не окончательная и будет дополняться, – пишут в КМВА.

По сообщению КМВА, по состоянию на 02:00 в Киеве известно о таких попаданиях:

В Соломенском районе : 9 пострадавших, всем оказывают помощь. Также известно о нескольких возгораниях, прилете в многоэтажку, падении обломков на территорию промышленного предприятия.

: 9 пострадавших, всем оказывают помощь. Также известно о нескольких возгораниях, прилете в многоэтажку, падении обломков на территорию промышленного предприятия. В Дарницком районе : падение обломков дрона на две многоэтажки.

: падение обломков дрона на две многоэтажки. В Святошинском районе : госпитализирован мужчина с ожогами, есть попадания, горят автомобили.

: госпитализирован мужчина с ожогами, есть попадания, горят автомобили. В Днепровском районе обломок дрона застрял застрял в стене жилого дома. Предварительно, без пожара и пострадавших.

обломок дрона застрял застрял в стене жилого дома. Предварительно, без пожара и пострадавших. В Подольськом районе : обломки дрона упали на открытой местности.

: обломки дрона упали на открытой местности. В Оболонском районе: поврежден автомобиль.

По информации городского головы Виталия Кличко, шестерых киевлян госпитализировали в Соломенском районе. Глава КМВА Тимур Ткаченко также сообщает о сильных прилетах по району:

Очень трудная ночь. Поступает информация о повреждениях на новых локациях в Соломенском районе. Киевляне, оставайтесь в укрытиях! Дроны идут волнами, одна за другой.

Также Тимур Ткаченко призвал киевлян не фотографировать прилеты и не публиковать их.

Теперь столица под комбинированным ударом врага. Россияне используют ракеты и ударные БпЛА. Пожары в разных районах, работают службы. Призываю не публиковать в соцсетях последствия вражеских ударов и работу сил ПВО. Такие публикации работают на врага.

По информации Кличко, в Голосеевском районе, в частном секторе, и Дарницком на Красном Хуторе произошли отключения электроэнергии после срабатывания автоматики. Бригады энергетиков работают.

В Киеве сразу в нескольких районах фиксируются перебои с электроэнергией. Воздушная атака продолжается! Киевлян призывают не покидать укрытий.

Известно о риске ракетного удара и пусках Калибров.

В 2:30 на Киев движутся российские баллистические ракеты. Об этом сообщили в Воздушных силах.

Мониторинговые каналы сообщают о движении дронов в направлении столицы из Сумской области в 02:34.

Раньше мы рассказывали, как спастись от удара дрона.

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