Россия должна понести уголовную ответственность: Зеленский о последствиях подрыва Каховской ГЭС для РФ и международных шагах Украины

Последствия подрыва Каховской ГЭС оккупантами 6 июня для всей страны можно будет постичь позже. Однако уже сейчас отрабатываются механизмы, которые помогут привлечь захватчиков к ответственности за их преступление.

Так, во время пресс-конференции в Киеве президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что за экоцид, который устроили россияне, взорвав Каховскую ГЭС, страна-агрессорка должна понести уголовную ответственность.

Я думаю, что здесь должна быть, прежде всего, уголовная ответственность. Должны реагировать международные институты, включая Международный уголовный суд.

Поэтому Украина уже предпринимает шаги на международной арене, которые помогут заставить РФ отвечать за свои преступления.

В частности, президент Украины отметил, что украинские представители подключают всех к работе, чтобы прежде всего зафиксировать совершение противоправных действий оккупантов.

Украина проинформировала страны ЕС и НАТО о преступлении захватчиков, а также инициировала созыв заседания Совета Безопасности ООН. Кроме того, в ближайших планах обращение в Международный уголовный суд.

На наш взгляд это преступление, Генеральная прокуратура уже зарегистрировала это. Он будет с поличным. Есть современная классификация — экоцид.

— Мы будем работать по этому направлению. Это очень важный момент, на который я бы хотел, чтобы международное сообщество обратило внимание. И я сейчас буду концентрировать наших дипломатов на работе именно с государствами, занимающими посредническую позицию. Особенно это те государства, которые уделяют много внимания эковопросам и эковызовам, — отметил Владимир Зеленский.

Читать по теме Очередное военное преступление! Последствия подрыва Каховской ГЭС и масштаб катастрофы Читай в нашем материале о последствиях подрыва Каховской ГЭС россиянами.

В то же время, Комитет экологической политики и природопользования сделал заявление об акте терроризма россиян и призвал правительства, парламенты и экологические организации мира немедленно отреагировать на преступные разрушительные действия государства-агрессора.

Требуем полной ответственности для террористов в международных судах.

В настоящее время идет эвакуация с территорий, которые находятся под угрозой из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС. Читай, куда обращаться пострадавшим.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!