Война в Украине

Россия должна понести уголовную ответственность: Зеленский о последствиях подрыва Каховской ГЭС для РФ и международных шагах Украины

Даниэла Долотова, редактор сайта 06 июня 2023, 20:00
Зеленський
Фото: Сайт президента Украины

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