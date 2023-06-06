Росія має понести кримінальну відповідальність: Зеленський про наслідки підриву Каховської ГЕС для РФ та міжнародні кроки України

Наслідки підриву Каховської ГЕС окупантами 6 червня для всієї країни можна буде осягнути лише згодом. Однак вже зараз відпрацьовуються механізми, які допоможуть притягнути загарбників до відповідальності за їхній злочин.

Так під час прес-конференції в Києві президент України Володимир Зеленський наголосив, що за екоцид, який влаштували росіяни, підірвавши Каховську ГЕС, країна-агресорка має понести кримінальну відповідальність.

Я думаю, що тут має бути передусім кримінальна відповідальність. Повинні реагувати міжнародні інституції, включно з Міжнародним кримінальним судом.

Тому наразі Україна вже здійснює кроки на міжнародній арені, які допоможуть змусити РФ відповідати за свої злочини.

Зокрема президент України зазначив, що українські представники підключають всіх до роботи, щоб насамперед зафіксувати вчинення протиправних дій окупантів.

Також Україна поінформувала країни ЄС та НАТО про злочин загарбників, а також ініціювала скликання засідання Ради Безпеки ООН. Крім того, у найближчих планах звернення до Міжнародного кримінального суду.

На наш погляд, це злочин, Генеральна прокуратура вже зареєструвала це. Він буде з доказами. Є сучасна класифікація — екоцид.

— Ми працюватимемо в цьому напрямі. Це дуже важливий момент, на який я хотів би, щоб міжнародна спільнота звернула увагу. І я зараз концентруватиму наших дипломатів на роботі саме з державами, які займають посередницьку позицію. Особливо це ті держави, які приділяють багато уваги екопитанням і ековикликам, — зазначив Володимир Зеленський.

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Водночас Комітет екологічної політики та природокористування зробив заяву щодо акту тероризму росіян та закликав уряди, парламенти та екологічні організації світу негайно відреагувати на злочинні руйнівні дії держави-агресора.

Вимагаємо повної відповідальності для терористів у міжнародних судах.

Наразі триває евакуація з територій, які знаходяться під загрозою через підрив росіянами Каховської ГЕС. Читай, куди звертатись постраждалим.

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