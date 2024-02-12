Война в Украине

Похудел в плену почти на 40 кг! Фото украинского военного должен увидеть весь мир

Богдана Макалюк, журналист сайта 12 февраля 2024, 09:42
Володимир Цема-Бурсов: історія військового, який схуд майже на 40 кг у полоні
Фото: Instagram

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