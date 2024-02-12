Похудел в плену почти на 40 кг! Фото украинского военного должен увидеть весь мир

Украинские военнопленные переживают в российском плену настоящие пытки. Россияне не соблюдают Женевские конвенции. Мы видим, в каком состоянии возвращаются домой наши герои после обмена, это ранит каждого.

Весь мир должен увидеть фото 41-летнего военного 56-й отдельной мотопехотной бригады Владимира Цемы-Бурсова. Он провел в плену 20 месяцев и потерял почти 40 кг. При росте 191 см он похудел до экстремального веса.

До плена мужчина весил 95 кг, после плена — 57 кг. Его фото показали в United24. Мужчина дал интервью Свої.City и рассказал, что пережил.

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Пытки в плену

Владимир рассказал, что попал в плен 12 апреля 2022 года. До этого мужчина работал в Мариуполе музыкантом, а также на круизных лайнерах. А в 2020 году Цема-Бурсов прошел набор в оркестр в 56-ю бригаду.

Когда началась полномасштабная война, Владимир был на дежурство, затем попал на территорию металлургического комбината имени Ильича. В апреле военный и их собратья пытались выйти из окружения, но попали в плен.

— Автобус, в котором находился я, поравнялся с бараком. По команде выходим по одному. Нас встречает “вертухай”, каждый из нас называет свою фамилию, имя и отчество и бежит в барак по “живому коридору”. Слева трое, столько же справа. У каждого из них в руках “орудие труда” — у кого-то дубинка или резиновая палка, у других что-то вроде разделочной доски или ремешок с металлическими вставками. Каждый из них тебя бьет, почему попадет.

А в конце этого “живого коридора” тебя встречает последний “вертухай” — он подпрыгивает и ногой бьет тебя под дых. Он бил так сильно, что почти все падали с ног, — рассказывает Владимир об Еленовке.

Говорит, что россияне избивали и издевались над пленными. Мужчину даже вызывали на допрос, ведь думали, что он инструктор полка Азов. В плену украинцев каждый день заставляли слушать российские песни и гимн. Когда пришло время обмена, Владимир даже не сразу смог понять, что вернулся в Украину.

Мужчина сейчас проходит лечение, ведь состояние его здоровья оказалось хуже, чем он ожидал.

— У меня, как говорится, “целый букет” болезней, среди которых хронический гастрит на стадии обострения, неалкогольная жировая болезнь печени, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) — болезнь пищеварительной системы человека, хронический простатит на стадии ремиссии и тому подобное, — поделился военный.

Ранее мы рассказывали историю военного Вячеслава Бутрима, проведшего в плену почти два года.

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