Схуд у полоні майже на 40 кг! Фото українського військового має побачити увесь світ

Українські військовополонені переживають у російському полоні справжні тортури. Росіяни не дотримуються жодних Женевських конвенцій. Ми бачимо, у якому стані повертаються додому наші герої після обміну, це ранить кожного.

Увесь світ має побачити фото 41-річного військового 56-ї окремої мотопіхотної бригади Володимира Цеми-Бурсова. Він провів у російському полоні 20 місяців та втратив майже 40 кг. При зрості 191 см, він схуд до екстремальної ваги.

До полону чоловік важив 95 кг, після полону — 57 кг. Його фото показали в United24. Чоловік дав інтерв’ю виданню Свої.City та розповів, що пережив.

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Тортури у полону

Володимир розповів, що потрапив у полон 12 квітня 2022 року. До цього чоловік працював у Маріуполі музикантом, а також на круїзних лайнерах. А у 2020 році Цема-Бурсов пройшов набір в оркестр у 56-ту бригаду.

Коли розпочалася повномасштабна війна, Володимир був на чергуванні, потім потрапив на територію металургійного комбінату імені Ілліча. У квітні військовий та його побратими намагалися вийти з оточення, але потрапили у полон.

— Автобус, в якому був я, порівнявся з бараком. По команді виходимо по одному. Нас зустрічає “вертухай”, кожен з нас називає своє прізвище, ім’я та по батькові й біжить до барака по “живому коридору”. Зліва троє, стільки ж справа. У кожного з них у руках “знаряддя праці” — у когось дубинка або гумова палиця, в інших щось на кшталт обробної дошки або ремінець з металевими вставками. Кожен з них тебе б’є, по чому попаде.

А в кінці цього “живого коридору” тебе зустрічає останній “вертухай” — він підстрибує і ногою б’є тебе під дих. Він бив так сильно, що майже всі падали з ніг, — розповідає Володимир про Оленівку.

Каже, що росіяни били та знущалися з полонених. Чоловіка навіть викликали на допит, адже думали, що він інструктор полку Азов. У полоні українців щодня змушували слухати російські пісні та гімн. Коли настав час обміну, Володимир навіть не одразу зміг зрозуміти, що повернувся в Україну.

Чоловік зараз проходить лікування, адже стан його здоров’я виявився гіршим, ніж він очікував.

— У мене, як то кажуть, “цілий букет” хвороб, серед яких хронічний гастрит на стадії загострення, неалкогольна жирова хвороба печінки, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ) — хвороба травної системи людини, хронічний простатит на стадії ремісії тощо, — поділився військовий.

Раніше ми розповідали історію військового В’ячеслава Бутріма, який провів у полоні майже два роки.

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