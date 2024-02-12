Війна в Україні

Схуд у полоні майже на 40 кг! Фото українського військового має побачити увесь світ

Богдана Макалюк, журналістка сайту 12 Лютого 2024, 09:42
Володимир Цема-Бурсов: історія військового, який схуд майже на 40 кг у полоні
Фото: Instagram

Більше новин
Сирні кульки: рецепт покрокового приготування
Як приготувати сирні кульки: швидкий рецепт смачної закуски
обрізка дерев узимку
Обрізка дерев узимку: які види потрібно обрізати та як правильно це робити
Був одним із найкращих пілотів Су-25: історія льотчика Владислава Рикова
Жити залишалося 17 хвилин… Історія полеглого льотчика Су-25 Владислава Рикова
Манікюр 2024
Манікюр 2024: які дизайни будуть популярними у цьому році
Дивитись більше

Матеріали по темі

Був одним із найкращих пілотів Су-25: історія льотчика Владислава Рикова
Жити залишалося 17 хвилин… Історія полеглого льотчика Су-25 Владислава Рикова
Польські фермери розсипали українське зерно під час протестів: що відомо
Польські фермери розсипали українське зерно на дорогу і знову протестують на кордоні
Федоров
Михайло Федоров показав морський дрон Magura і анонсував масове виробництво аналогів російського Ланцета
Воєнний стан в Україні
Воєнний стан в Україні. Пояснюємо, до якого числа та що треба знати

Відео
Федоров

Михайло Федоров показав морський дрон Magura і анонсував масове виробництво аналогів російського Ланцета
Воєнний стан в Україні
Воєнний стан в Україні. Пояснюємо, до якого числа та що треба знати
Карта бойових дій в Україні сьогодні 12.02.2024 онлайн
Карта бойових дій 12 лютого 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:03:12
В'ячеслав Бутрім
Востаннє дзвонив улітку 2022: історія героя, на якого мати чекала два роки
0:05:08
Мобілізація 100 років тому — якою вона була і що змінилося
Мобілізація 100 років тому: чисельність війська УНР, повістки і способи ухилу від призову
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 10 лютого 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:02:22
Історія прикордонника на псевдо Красивий, який знищує ворога гвинтівками
11 годин спостереження для одного пострілу: прикордонник розповів, як полює на окупантів
балістична ракета це
Металеві носії смерті: що таке балістичні ракети та які є на озброєнні РФ
0:06:56
штурмовики ГУР
Тільки зараз зрозумів, що я живий! Як штурмовики ГУР на межі життя звільняли острів на Херсонщині
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 9 лютого 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
Більше відео
Володимир Єрмаков: у Німеччині загинув 17-річний український баскетболіст
Читати далі
У Дюссельдорфі трагічно загинув 17-річний український баскетболіст Володимир Єрмаков
Як змінити ставлення до важких понеділків
Читати далі
Знову цей понеділок. Як розпочати тиждень без стресу для організму

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь