Востаннє дзвонив улітку 2022: історія героя, на якого мати чекала два роки

Майже два роки вона чекала, щоб почути: “Мамо, я вдома, я в Україні”. 39-річний В’ячеслав Бутрім із квітня 2022 року був у ворожому полоні. Спершу в Оленівці, далі в колонії на тимчасово окупованій Луганщині.

Рідний і дорогий серцю голос пані Оксана мріяла почути майже два роки. Її син В’ячеслав Бутрім був у ворожому полоні з квітня 2022 року.

Чоловік поповнив лави Збройних сил України у перші дні повномасштабного вторгнення, захищав рідну Донеччину.

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17 квітня був дуже тяжкий бій у селі Старомайорське і він потрапив в полон. Про те, що син у полоні, пані Оксана дізналася через тиждень. Йому вдалося подзвонити з лікарні, у якій він лежав поранений. Дівчина-санітарка дала йому телефон і він подзвонив.

А далі були виснажливі місяці очікування та надії. Через постійні обстріли та близькість до лінії фронту пані Оксана із містечка Новогродівка на Донеччині переїхала на Львівщину. Каже підтримка родичів допомагала.

Потім чоловіку вдалося подзвонити з Оленівки. Жінка згадує й дивується, як сину стало сил жартома розповідати страшні деталі нової реальності: як в нього стріляли, як поранили.

Останній дзвінок від сина був у червні 2022 року. Інформацію про те, чи живий і здоровий, жінка довідувалася від побратимів, яких звільняли з полону. Так вона дізналася, що В’ячеслав у Свердловській виправній колонії на тимчасово окупованій Луганщині.

Жінка писала у всі можливі інстанції й ось 31 січня В’ячеслава та ще 206 українських військовослужбовців нарешті повернули додому. Жінка досі не вірить своєму щастю.

Мріє якнайшвидше обійняти сина, приготувати його улюблені борщ, вареники. А його 40-річчя відсвяткувати разом. А поки тішиться рідному голосу в телефоні.

Звільнили з полону 31 січня й Олега Чернишова. Читай історію оборонця Зміїного, який потрапив у полон у перший день повномасштабної війни й пробув там 708 днів.

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