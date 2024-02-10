Последний раз звонил летом 2022 года: история героя, которого мама ждала два года

Почти два года она ждала, чтобы услышать: “Мама, я дома, я в Украине”. 39-летний Вячеслав Бутрим с апреля 2022 года находился во вражеском плену. Сначала в Еленовке, затем в колонии на временно оккупированной Луганской области.

Родной и дорогой сердцу голос Оксана мечтала услышать почти два года. Ее сын Вячеслав Бутрим был во вражеском плену с апреля 2022 года.

Мужчина пополнил ряды Вооруженных сил Украины в первые дни полномасштабного вторжения, защищал родную Донецкую область.

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17 апреля было очень тяжелое сражение в селе Старомайорское, и он попал в плен. О том, что сын в плену, Оксана узнала через неделю. Ему удалось позвонить из больницы, в которой он лежал раненым. Девушка-санитарка дала ему телефон, и он позвонил.

А дальше были изнурительные месяцы ожидания и надежды. Из-за постоянных обстрелов и близости к линии фронта Оксана из городка Новогродовка Донецкой области переехала в Львовскую область. Говорит, поддержка родственников помогала.

Затем мужчине удалось позвонить из Еленовки. Женщина вспоминает и удивляется, как сыну хватило сил шутя рассказывать страшные детали новой реальности: как в него стреляли, как ранили.

Последний звонок от сына был в июне 2022 года. Информацию о том, жив ли и здоров ли, женщина узнавала от освобожденных из плена собратьев. Так она узнала, что Вячеслав в Свердловской исправительной колонии на временно оккупированной Луганской области.

Женщина писала во все возможные инстанции и вот 31 января Вячеслава и еще 206 украинских военнослужащих наконец-то вернули домой. Женщина до сих пор не верит своему счастью.

Мечтает как можно быстрее обнять сына, приготовить его любимые борщи, вареники. А его 40-летие отпраздновать вместе. А пока радуется родному голосу в телефоне.

Освободили из плена 31 января и Олега Чернышева. Читай историю защитника Змеиного, попавшего в плен в первый день полномасштабной войны и пробывшего там 708 дней.

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