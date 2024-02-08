Вирок — від 27 років ув’язнення: у “ДНР” провели нове судилище над українськими військовополоненими

Незрілість та безвідповідальність часто може проявлятись саме в нездатності взяти на себе відповідальність за свої вчинки. Російські окупанти йдуть навіть далі, а тому перекидають свою вину на інших. Яскравий цьому приклад те, що у “ДНР” засудили 33 українських військових.

Цього разу 33 українських військових отримали терміни від 27 до 29 років ув’язнення. Їх звинуватили в обстрілах житлових будинків так званої “республіки”, — пише омбудсмен Дмитро Лубінець.

У “ДНР” засудили 33 українських військових — що відомо

Неіснуючий “Верховний суд ДНР” виніс вироки 33 українських військовополоненим. Терміни ув’язнення варіюються від 27 до 29 років нібито за обстріли житлових будинків псевдоутворення.

За словами Дмитра Лубінця, ці вироки є незаконними, адже були винесені невизнаними світовою спільнотою квазіутвореннями.

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Крім того, вироки псевдореспубліки грубо порушують Третю Женевську конвенцію в частині права полонених на справедливий суд та недопущення катування. Тому такі судилища можна вважати воєнними злочином РФ.

Такий “суд” — це порушення права на справедливий судовий процес та черговий воєнний злочин Росії.

Омбудсман наголошує, що Донецька область є частиною України в міжнародно визнаних кордонах. Тому на цій території розповсюджується юрисдикція українських судів — єдиних установ, які мають право чинити правосуддя в межах нашої країни.

Тому Дмитро Лубінець звернуся з офіційними листами до ООН та МКЧХ, щоб зафіксувати порушення норм міжнародного гуманітарного права.

Закликаю світову спільноту посилити тиск на агресора, аби припинити практику засудження фейковими судами українських захисників, які зі своєї землі проганяють ворога. Ми боремось не лише за територію, а й за кожну нашу людину, і повернемо всіх.

Однак такі дії не виняток, а радше звична тактика росіян поводження з полоненими. Психологічні та фізичні тортури — одні з поширених видів катувань. Читай, як РФ знущається з українських військовополонених.

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