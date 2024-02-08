Приговор — от 27 лет заключения: в “ДНР” провели новое судилище над украинскими военнопленными

Незрелость и безответственность часто могут проявляться именно в неспособности взять на себя ответственность за свои поступки. Российские оккупанты идут даже дальше, а потому перекидывают свою вину на других. Яркий тому пример тот факт, что в “ДНР” осудили 33 украинских военных.

В этот раз 33 украинских военных получили сроки от 27 до 29 лет заключения. Их обвинили в обстрелах жилых домов так называемой “республики”, — пишет омбудсмен Дмитрий Лубинец.

В “ДНР” осудили 33 украинских военных — что известно

Несуществующий “Верховный суд ДНР” вынес приговоры 33 украинским военнопленным. Сроки заключения варьируются от 27 до 29 лет якобы за обстрелы жилых домов псевдообразования.

По словам Дмитрия Лубинца, эти приговоры незаконны, ведь были вынесены непризнанными мировым сообществом квазиобразованиями.

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Кроме того, приговоры псевдореспублики грубо нарушают Третью Женевскую конвенцию в части права пленных на справедливый суд и недопущение пыток. Поэтому такие судилища можно считать военным преступлением РФ.

Такой “суд” — это нарушение права на справедливый судебный процесс и очередное военное преступление России.

Омбудсман отмечает, что Донецкая область является частью Украины в международно признанных границах. Поэтому на этой территории распространяется юрисдикция украинских судов — единственных учреждений, имеющих право производить правосудие в пределах нашей страны.

Поэтому Дмитрий Лубинец обращусь с официальными письмами в ООН и МККК, чтобы зафиксировать нарушение норм международного гуманитарного права.

Призываю мировое сообщество усилить давление на агрессора, чтобы прекратить практику осуждения фейковыми судами украинских защитников, которые со своей земли прогоняют врага. Мы боремся не только за территорию, но и за каждого нашего человека и вернем всех.

Однако такие действия не исключение, а скорее привычная тактика россиян обращения с пленными. Психологические и физические пытки — одни из самых распространенных видов пыток. Читай, как РФ издевается над украинскими военнопленными.

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