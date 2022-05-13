Военные облигации: что это такое, как купить и чем это поможет Украине

В последнее время в Украине начали скупать ценные бумаги — военные облигации, чтобы поддержать экономику государства. Но такой вклад денег может быть полезен и тебе.

О том, где и как купить военные облигации, как на них заработать и почему они пригодятся тебе, читай дальше.

Что такое военные облигации

Военные облигации являются видом государственных долговых ценных бумаг, которые идут на нужды ВСУ и функционирование государства: социальные выплаты и т.д.

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Это еще один вид волонтерства, правда, самоокупающийся в перспективе. Это своеобразный компромисс между инвестициями и поддержкой государства.

Это та же система, как и с волонтерским движением, когда каждый по копейке делает взнос и приносит довольно значимые суммы.

Именно так считает специалист по продаже долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.

К такому волонтерству на прошлой неделе присоединилось рекордное количество людей и компаний, более 30 тысяч. А общая сумма, собранная от продажи облигаций, достигла цифры в 140 млрд.

Правда, львиную часть этих облигаций выкупил Национальный банк Украины. И все же нельзя недооценивать вклад обычных людей, находящих возможность приобрести ценные бумаги.

Как купить военные облигации в Украине

Банки максимально пытаются адаптироваться к современным реалиям, поэтому купить военные облигации можно как в физическом банке, так и онлайн.

Список банков и учреждений, где можно приобрести такие ценные бумаги, ты найдешь на сайте Министерства финансов.

Если ты хочешь оформить покупку онлайн, то это легко можно сделать в приложении банка. Вся необходимая подтвержденная информация о тебе там уже есть, поэтому процедура займет всего несколько минут времени.

Если ты решил(-а) сделать это не онлайн, а в физическом отделении банка, то сначала узнай, взимает ли он комиссию. Большинство этого не делает.

Есть такая договоренность, вероятно неформальная, об отмене всех комиссий, маржи со стороны инвестиционных фирм. Это такая работа на победу.

Что нужно, чтобы купить военные облигации

Обязательно возьми с собой:

паспорт; идентификационный код; деньги, если это наличные.

Это все, что понадобится для того, чтобы приобрести облигации.

Сколько стоят военные облигации в Украине

Некоторые банки готовы продавать только крупным инвесторам. К примеру, в Сбербанке минимальная сумма инвестиций — 50 тыс. грн. В ПриватБанке — 100 тыс. грн.

Но многие продают облигации в розницу.

К примеру, в Укргазбанке можно приобрести даже одну облигацию, стоимостью от 1000 грн. По статистике Укргазбанка, среди физических лиц средний чек достигает 5–10 тыс. грн.

Как заработать на военных облигациях

В первую очередь следует понять, что военные облигации являются еще одним способом поддержать государство во время войны, поддержать его внутреннюю экономику, а значит, и всех людей страны.

Заработать на облигациях вполне реально, но сперва прими во внимание риски, что спрогнозировать инфляцию в воюющей стране сложно.

Радует одно: твои деньги обязательно к тебе вернутся, так гарантирует государство.

Заработать можно за счет того, что доходность облигаций вдвое выше депозитов.

Годовая облигация принесет 11% дохода. Краткосрочная — на 3 месяца — 9,5%. При этом прибыль не будет облагаться никакими налогами.

Почему тебе выгодно приобрести облигации

Интересно, что возможность заработать на них — не единственная причина, чтобы вложить свои сбережения в ценные бумаги.

Яркий пример — люди из временно оккупированных областей, которые просто хотят сохранить свои деньги. Об этом рассказал директор инвестиционного департамента Укргазбанка Олег Кириченко.

У нас был клиент из Бердянска, который говорил: “Я хочу помочь, я на оккупированной территории, но онлайн хочу помочь”, — и мы это сделали.

Таким образом люди пытаются спасти свои сбережения от российской агрессии.

В результате деньги никуда не исчезнут, их не украдут мародеры, они не сгорят, не надо будет рисовать карту, где ты их закопал. Это стабильный тайник, работающий на поддержку тебя и твоего государства во время войны.

Люди поддерживают государство, государство поддерживает людей — это что-то о здоровых отношениях. Читай, какие возможности открываются для создания собственного дела.