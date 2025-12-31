Гороскоп на 26 декабря 2025: отдохни и обрати внимание на простое и стабильное

Гороскоп на 1 января 2026 для Овнов (21 марта – 19 апреля)
Гороскоп на 1 января 2026 для Тельцов (21 апреля – 21 мая)
Тельцы, в четверг ваше желание найти смысл усиливается, но это отвлекает от ощущений и тянет в абстрактные мысли. Когда слишком много думаете о “почему”, не замечая “как”, настроение быстро портится.
1 января верните внимание к простым и приземлённым вещам. Почитайте что-то, к чему можно возвращаться снова. Сосредоточьтесь на идее, убеждении или привычке, которые дают опору, а не давят. Не нужно делать жизнь больше, чтобы почувствовать внутреннее расширение.
Гороскоп на 1 января 2026 для Близнецов (22 мая – 21 июня)
Близнецы, есть желание скрыться за размышлениями, чтобы держать дистанцию и чувствовать свободу. Но нынешняя ситуация требует большей искренности и веса.
Посмотрите, где доверие настоящее, а где вы просто считаете, что оно есть. То, с чем вы сейчас связаны — эмоционально, финансово или внутренне — должно давать опору. Всё остальное постепенно будет забирать вашу энергию.
Гороскоп на 1 января 2026 для Раков (22 июня – 22 июля)
Рак, ожидания других начинают давить, а эмоциональные предположения, на которые вы опирались, больше не работают.
В четверг становится понятно: забота без ясности легко превращается в обиду, даже с добрыми намерениями. Границы не разрушают близость, а сохраняют её. Когда роли ясны, нежность может свободно проявляться.
Гороскоп на 1 января 2026 для Львов (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 1 января 2026 для Дев (24 августа – 23 сентября)
Дева, ты постоянно откладываешь радость, убеждая себя, что придёшь к ней только тогда, когда всё остальное будет завершено. Но правда такова: удовольствие и творчество — это не награда. Твоей нервной системе нужны красота, игра и самовыражение, чтобы работать здорово.
Есть ли лучший момент, чтобы относиться к своим творческим порывам и романтическим желаниям как к необходимой части жизни, чем первый день нового года?
Гороскоп на 1 января 2026 для Весов (24 сентября – 23 октября)
Весы, вы пытались найти баланс, сглаживая острые углы и подстраиваясь, но внутри вы чувствуете: равновесие невозможно передать другому.
В четверг обратитесь к себе и уделите внимание личному пространству. Сделайте свой дом, внутренний мир и эмоциональную опору местом, где вы можете быть настоящими без усилий.
Гороскоп на 1 января 2026 для Скорпионов (24 октября – 22 ноября)
Скорпион, твой разум острый, внимательный и настойчивый, но одновременно перегружен. Ты слишком много замечаешь, читаешь подтексты в каждом слове и впитываешь эмоциональные волны, которые постепенно истощают тебя.
С Меркурием в Козероге не каждая мысль требует озвучивания. В четверг выбери сдержанность. Позволь тишине выполнить часть работы. Ментальная сила сейчас рождается из избирательности, и 1 января начни с умения различать, с чем стоит взаимодействовать, а что лучше оставить без внимания.
Гороскоп на 1 января 2026 для Стрельцов (23 ноября – 21 декабря)
Стрельцы, вопросы безопасности дают о себе знать, даже если вы привыкли перекрывать их оптимизмом или движением вперёд. В четверг может появиться тонкая тревога относительно денег, стабильности или собственной ценности, которую долго откладывали.
Встретьтесь с этим осторожно, чтобы увидеть, что действительно поддерживает вас и что даёт ощущение опоры. Именно стабильность делает вашу финансовую свободу надёжной.
Гороскоп на 1 января 2026 для Козерогов (22 декабря – 20 января)
Козерог, с такой энергией в вашем знаке в четверг вы очень остро ощущаете себя и свои обязанности. Если возникает желание усилить нагрузку и испытать выносливость, помните: авторитет рождается из устойчивости, а не из напряжения.
1 января действуйте целенаправленно, а не поспешно. Верьте, что ваше присутствие говорит сильнее любых результатов.
Гороскоп на 1 января 2026 для Водолеев (21 января – 19 февраля)
Водолеи, в начале нового года ваш внутренний мир переполнен мыслями, эмоциями и незавершёнными идеями. Возможно, вы слишком много воспринимаете от других.
В четверг сделайте шаг назад и отдохните. Вы никому не обязаны давать мгновенные объяснения или комментарии. Одиночество поддерживает вас. Очистите внутреннее пространство перед новым рывком вперед, и вы вернётесь острее и сосредоточеннее.
Гороскоп на 1 января 2026 для Рыб (20 февраля – 20 марта)
Рыбы, вы готовы делать своё будущее ярче, переживая жизнь здесь и сейчас. В вашем воображении живут миры и мечты, ещё не высказанные вслух, а в четверг вы почувствуете надежду, о которой даже не подозревали.
Некоторые возможности кажутся слишком невероятными, чтобы представить их, но вы это сделаете. Бремя всего, что может случиться, побуждает проверить, что хорошо, и увидеть, насколько прекрасной может быть жизн
Редакция Вікон акцентирует внимание на том, что этот материал не следует трактовать как рекомендацию к действиям или безусловную правду. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, феншуй и нумерология не относятся к академическим дисциплинам, а их положения и утверждения невозможно проверить или подтвердить научными подходами.
Источник: Yourtango.
Также ознакомьтесь с другими материалами: восточный гороскоп по годам — узнайте больше о себе и своих перспективах.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!