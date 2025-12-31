Гороскоп на 26 декабря 2025: отдохни и обрати внимание на простое и стабильное

Сегодняшняя энергия призывает сосредоточиться на внутреннем мире и собственной стабильности, а не на внешних ожиданиях или спешке. Важно прислушиваться к телу, отдыхать, расставлять приоритеты и проявлять сдержанность, а творчество, радость и самовыражение рассматривать как необходимость, а не награду. Гороскоп на 1 января 2026 для всех знаков Зодиака Дева: радость и творчество — необходимость, а не награда, не откладывайте их.

Водолей: отдохни и очисти внутреннее пространство, одиночество поддерживает концентрацию.

Рыбы: почувствуй надежду и проверь, что хорошо, чтобы видеть красоту жизни.

Гороскоп на 1 января 2026 для Овнов (21 марта – 19 апреля)

Овен, потребность точно знать, куда ты движешься, становится слишком тяжёлой, словно каждое решение должно определить всю твою жизнь. Ты всматриваешься вперёд, ищешь знак, что всё делаешь правильно, но спешка постепенно отнимает веру в себя. В четверг сосредоточься на том, что есть прямо сейчас. Уверенность появляется тогда, когда умеешь доводить начатое до конца.

Гороскоп на 1 января 2026 для Тельцов (21 апреля – 21 мая)

Тельцы, в четверг ваше желание найти смысл усиливается, но это отвлекает от ощущений и тянет в абстрактные мысли. Когда слишком много думаете о “почему”, не замечая “как”, настроение быстро портится.

1 января верните внимание к простым и приземлённым вещам. Почитайте что-то, к чему можно возвращаться снова. Сосредоточьтесь на идее, убеждении или привычке, которые дают опору, а не давят. Не нужно делать жизнь больше, чтобы почувствовать внутреннее расширение.

Гороскоп на 1 января 2026 для Близнецов (22 мая – 21 июня)

Близнецы, есть желание скрыться за размышлениями, чтобы держать дистанцию и чувствовать свободу. Но нынешняя ситуация требует большей искренности и веса.

Посмотрите, где доверие настоящее, а где вы просто считаете, что оно есть. То, с чем вы сейчас связаны — эмоционально, финансово или внутренне — должно давать опору. Всё остальное постепенно будет забирать вашу энергию.

Гороскоп на 1 января 2026 для Раков (22 июня – 22 июля)

Рак, ожидания других начинают давить, а эмоциональные предположения, на которые вы опирались, больше не работают.

В четверг становится понятно: забота без ясности легко превращается в обиду, даже с добрыми намерениями. Границы не разрушают близость, а сохраняют её. Когда роли ясны, нежность может свободно проявляться.

Гороскоп на 1 января 2026 для Львов (23 июля – 23 августа)

Лев, ты начинаешь новый год, опираясь на привычный разгон, напряжение и силу характера, но это уже забирает от тебя больше, чем ты хотел бы замечать. Тело подает сигналы — усталость, внутреннее беспокойство или раздражение — и их невозможно дальше откладывать. Это не признак потери контроля, а приглашение пересмотреть дисциплину. С Меркурием в Козероге обрати внимание на то, что действительно подпитывает твою энергию. Режим должен работать на твою живость. Когда энергия собрана, а не рассеяна, уверенность становится устойчивой.

Гороскоп на 1 января 2026 для Дев (24 августа – 23 сентября)

Дева, ты постоянно откладываешь радость, убеждая себя, что придёшь к ней только тогда, когда всё остальное будет завершено. Но правда такова: удовольствие и творчество — это не награда. Твоей нервной системе нужны красота, игра и самовыражение, чтобы работать здорово.

Есть ли лучший момент, чтобы относиться к своим творческим порывам и романтическим желаниям как к необходимой части жизни, чем первый день нового года?

Гороскоп на 1 января 2026 для Весов (24 сентября – 23 октября)

Весы, вы пытались найти баланс, сглаживая острые углы и подстраиваясь, но внутри вы чувствуете: равновесие невозможно передать другому.

В четверг обратитесь к себе и уделите внимание личному пространству. Сделайте свой дом, внутренний мир и эмоциональную опору местом, где вы можете быть настоящими без усилий.

Гороскоп на 1 января 2026 для Скорпионов (24 октября – 22 ноября)

Скорпион, твой разум острый, внимательный и настойчивый, но одновременно перегружен. Ты слишком много замечаешь, читаешь подтексты в каждом слове и впитываешь эмоциональные волны, которые постепенно истощают тебя.

С Меркурием в Козероге не каждая мысль требует озвучивания. В четверг выбери сдержанность. Позволь тишине выполнить часть работы. Ментальная сила сейчас рождается из избирательности, и 1 января начни с умения различать, с чем стоит взаимодействовать, а что лучше оставить без внимания.

Гороскоп на 1 января 2026 для Стрельцов (23 ноября – 21 декабря)

Стрельцы, вопросы безопасности дают о себе знать, даже если вы привыкли перекрывать их оптимизмом или движением вперёд. В четверг может появиться тонкая тревога относительно денег, стабильности или собственной ценности, которую долго откладывали.

Встретьтесь с этим осторожно, чтобы увидеть, что действительно поддерживает вас и что даёт ощущение опоры. Именно стабильность делает вашу финансовую свободу надёжной.

Гороскоп на 1 января 2026 для Козерогов (22 декабря – 20 января)

Козерог, с такой энергией в вашем знаке в четверг вы очень остро ощущаете себя и свои обязанности. Если возникает желание усилить нагрузку и испытать выносливость, помните: авторитет рождается из устойчивости, а не из напряжения.

1 января действуйте целенаправленно, а не поспешно. Верьте, что ваше присутствие говорит сильнее любых результатов.

Гороскоп на 1 января 2026 для Водолеев (21 января – 19 февраля)

Водолеи, в начале нового года ваш внутренний мир переполнен мыслями, эмоциями и незавершёнными идеями. Возможно, вы слишком много воспринимаете от других.

В четверг сделайте шаг назад и отдохните. Вы никому не обязаны давать мгновенные объяснения или комментарии. Одиночество поддерживает вас. Очистите внутреннее пространство перед новым рывком вперед, и вы вернётесь острее и сосредоточеннее.

Гороскоп на 1 января 2026 для Рыб (20 февраля – 20 марта)

Рыбы, вы готовы делать своё будущее ярче, переживая жизнь здесь и сейчас. В вашем воображении живут миры и мечты, ещё не высказанные вслух, а в четверг вы почувствуете надежду, о которой даже не подозревали.

Некоторые возможности кажутся слишком невероятными, чтобы представить их, но вы это сделаете. Бремя всего, что может случиться, побуждает проверить, что хорошо, и увидеть, насколько прекрасной может быть жизн

Редакция Вікон акцентирует внимание на том, что этот материал не следует трактовать как рекомендацию к действиям или безусловную правду. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, феншуй и нумерология не относятся к академическим дисциплинам, а их положения и утверждения невозможно проверить или подтвердить научными подходами.

Источник: Yourtango.

