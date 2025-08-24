Гороскоп на неделю с 25 по 31 августа: лови волну лидерства, страсти и оптимизма

Эта неделя открывает дверь в совершенно новый этап для многих знаков, ведь Венера переходит во Льва и приносит энергии уверенности, творчества и любви.

Как планировать жизнь с учетом новых энергетических влияний и что будет получаться легко и просто, а какие дела лучше отложить на потом — узнай еженедельный гороскоп.

Гороскоп в неделю: с 25 по 31 августа для всех знаков Зодиака

В начале недели Луна в Весах напоминает о важности баланса в отношениях и внутренней гармонии.

В середине недели Луна в Скорпионе обострит эмоции, поднимет темы страсти, трансформации и честности с собой и другими.

Ближе к выходным Луна в Стрельце подарит ощущение оптимизма, вдохновения и жажды новых впечатлений. У многих появится желание отправиться в путешествие, расширить горизонты или самому открыться миру по-новому.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 августа для Овна (21 марта – 19 апреля)

Овны, эта неделя станет началом нового этапа, ведь суровый Сатурн уже готовится оставить ваш знак.

Луна в Весах подтолкнет к разговорам о прошлом в отношениях, а приход Венеры ко Льву поможет отпустить старые эмоции и открыться новым чувствам.

Ближе к выходным энергия Скорпиона и Стрельца подарит оптимизм, исцеление и вдохновение для вашего нового путешествия.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 августа для Тельца (21 апреля – 21 мая)

Тельцы, начало недели подарит вам тепло и близость: Луна в Весах вместе с Венерой во Льве обратят внимание на семью и помогут почувствовать силу ваших корней. Вы можете открыть для себя что-нибудь новое о предках или найти больше гармонии в домашних отношениях.

Середина недели подскажет, какие изменения нужны в паре или близком кругу, а выходные в Стрельце напомнят о внутреннем ребенке и потребности в исцелении. Ваша творческая энергия будет расти, и вы почувствуете, что пора показать миру свой свет.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 августа для Близнецов (22 мая – 21 июня)

Близнецы, эта неделя научит вас работать в команде, слушать других и при этом гордиться собственными достижениями. Венера во Льве усилит вашу харизму, и вы легко сможете увлечь других своими идеями.

Середина недели в Скорпионе принесет как страсть в отношениях, так и вдохновение для одиноких. Энергия творчества будет особенно сильной. Вы сможете совмещать работу и удовольствие, и это сделает время продуктивным.

Выходные в Стрельце создадут простор для спокойствия, благодарности и приятного общения с близкими.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 августа для Раков (22 июня – 22 июля)

Раки, начало недели с Луной в Весах поднимет темы лидерства и баланса между работой и домом. Венера во Льве внесет романтические оттенки в вашу жизнь, создавая больше глубины в отношениях.

В среду Луна в Скорпионе вдохновит домашние проекты или даже небольшие ремонты, чтобы создать ощущение гармонии.

На выходных Венера может вдохновить вас вернуться к идеям или делам из прошлого, чтобы дать им новую жизнь.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 августа для Льва (23 июля – 23 августа)

Львы, вы чувствуете, что завершаете важный цикл и готовы начать новый. Венера в вашем знаке дарит уверенность, делает вас еще более привлекательными и открывает двери к новым романтическим возможностям. Оппозиция Плутону покажет, как меняются ваши отношения — это период трансформаций.

В середине недели Луна в Скорпионе сделает ваше общение более ярким и может подарить новые знакомства. А выходные в Стрельце принесут энергию приключений и популярности, давая ощущение подлинного драйва.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 августа для Девы (24 августа – 23 сентября)

Девы, начало недели подарит шанс разрешить трудности и увидеть новые способы сделать свою жизнь более эффективной. Вы будете в гармонии со своим разумом и телом, и найдете практические пути достижения целей.

Венера во Льве открывает простор для новых идей и проектов, которые могут легко проявиться в вашей жизни. Это хорошее время для планирования и концентрации в том, что действительно имеет смысл.

Выходные под влиянием Луны в Стрельце принесут эмоциональную глубину и моменты, когда вы сможете увидеть ситуации под новым углом.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 августа для Весов (24 сентября – 23 октября)

Весы, эта неделя наполнена романтикой и возможностями для роста. Начало с Луной в вашем знаке подарит более глубокое понимание себя, поможет увидеть собственную силу и таланты. Венера во Льве даст энергию для нового видения себя и уверенности, которую вы давно искали.

Середина недели заставит задуматься о ваших отношениях к материальным вещам и подскажет, что следует отпустить. Выходные в Стрельце воодушевят взять ответственность за свои мечты и сделать первые шаги к их реализации.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 августа для Скорпионов (24 октября – 22 ноября)

Скорпионы, вы начнете неделю с новых целей и желания понять динамику власти в своих отношениях. Венера во Льве сделает вас более заметными и харизматичными в социальных кругах и вы сможете выделиться среди других.

В среду Луна в вашем знаке подарит чувство освобождения, поможет сосредоточиться и действовать более эффективно. Это хорошее время, чтобы обратить внимание на собственные потребности и восстановить силы. Выходные в Стрельце принесут легкость в общении и даже романтическое настроение.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 августа для Стрельцов (23 ноября – 21 декабря)

Начало недели с Луной в Весах подарит вам легкость и больше радости в общении с друзьями. Это хороший момент, чтобы выйти из режима самоуглубления и снова почувствовать вкус жизни. Среда в Скорпионе будет способствовать работе и исследованиям, а также покажет, что вы не одиноки — рядом есть те, кто готов помочь. Венера во Льве активирует ваши профессиональные амбиции и подтолкнет к смелым решениям. В выходные, когда Луна будет в вашем знаке, вы почувствуете прилив романтики, оптимизма и желания делать то, что действительно любите. Гороскоп на неделю с 25 по 31 августа для Козерогов (22 декабря – 20 января)

Козероги, вы наконец начинаете пожинать плоды своего упорного труда. На этой неделе вас могут заметить и оценить так, как вы давно того заслужили.

Венера во Льве добавит страсти в отношения, делая их более глубокими и теплыми. Середина недели обещает множество общения и социальной активности, а также приятные встречи с друзьями. В то же время, стоит оставить время для себя — выходные хорошо подойдут для восстановления сил и внутреннего равновесия.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 августа для Водолея (21 января – 19 февраля)

Водолеи, следующая неделя подталкивает вас к осознанию собственных целей и поиску практических решений для будущего, особенно в финансовой сфере.

Венера во Льве придаст тепла и радости вашим отношениям, хотя начало может сопровождаться конфликтами. Это время научиться проявлять терпение и большее сочувствие к другим.

В среду Луна в Скорпионе поможет вам увидеть, что любые проблемы можно решить, если быть внимательными и уравновешенными. Неделя завершится ощущением, что вы стали мудрее и ближе к своим мечтам.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 августа для Рыб (20 февраля – 20 марта)

Рыбы, вы активно наводите порядок в делах, готовясь к важным астрологическим изменениям. Начало недели с Луной в Весах подарит уверенность и поможет почувствовать, что вы сами управляете собственной жизнью.

Середина недели поднимет вопросы работы, но в то же время даст ответы, которые вы так искали. Венера во Льве создаст чувство гармонии и поможет в отношениях.

Выходные в Стрельце помогут найти новый путь и подготовиться к большим изменениям на следующей неделе.

