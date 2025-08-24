Гороскоп на тиждень з 25 по 31 серпня: лови хвилю лідерства, пристрасті та оптимізму

Цей тиждень відкриває двері в абсолютно новий етап для багатьох знаків, адже Венера переходить у Лева і приносить енергії впевненості, творчості та кохання.

Як планувати життя з урахуванням нових енергетичних впливів, і що буде виходити легко й просто, а які справи краще відкласти на потім — довідайся з щотижневого гороскопа.

Гороскоп на тиждень: з 25 по 31 серпня для всіх знаків Зодіаку

На початку тижня Місяць у Терезах нагадує про важливість балансу у стосунках і внутрішньої гармонії.

У середині тижня Місяць у Скорпіоні загострить емоції, підніме теми пристрасті, трансформації й чесності з собою та іншими.

Ближче до вихідних Місяць у Стрільці подарує відчуття оптимізму, натхнення і жаги до нових вражень. У багатьох з’явиться бажання вирушити в подорож, розширити горизонти або самому відкритися світові по-новому.

Гороскоп на тиждень з 25 по 31 серпня для Овна (21 березня – 19 квітня)

Овни, цей тиждень стане початком нового етапу, адже суворий Сатурн уже готується залишити ваш знак.

Місяць у Терезах підштовхне до розмов про минуле у стосунках, а прихід Венери до Лева допоможе відпустити старі емоції та відкритися новим почуттям.

Ближче до вихідних енергія Скорпіона і Стрільця подарує оптимізм, зцілення й натхнення для вашої нової подорожі.

Гороскоп на тиждень з 25 по 31 серпня для Тельця (21 квітня – 21 травня)

Тельці, початок тижня подарує вам тепло і близькість: Місяць у Терезах разом із Венерою в Леві звернуть увагу на родину й допоможуть відчути силу вашого коріння. Ви можете відкрити для себе щось нове про предків або знайти більше гармонії у домашніх стосунках.

Середина тижня підкаже, які зміни потрібні у парі чи близькому колі, а вихідні у Стрільці нагадають про внутрішню дитину та потребу у зціленні. Ваша творча енергія зростатиме, і ви відчуєте, що настав час показати світу своє світло.

Гороскоп на тиждень з 25 по 31 серпня для Близнят (22 травня – 21 червня)

Близнята, цей тиждень навчить вас працювати у команді, слухати інших і при цьому пишатися власними досягненнями. Венера у Леві підсилить вашу харизму, і ви легко зможете захопити інших своїми ідеями.

Середина тижня у Скорпіоні принесе як пристрасть у стосунки, так і натхнення для тих, хто самотній. Енергія творчості буде особливо сильною. Ви зможете поєднувати роботу й задоволення, що зробить цей час продуктивним.

Вихідні у Стрільці створять простір для спокою, вдячності та приємного спілкування з близькими.

Гороскоп на тиждень з 25 по 31 серпня для Раків (22 червня – 22 липня)

Раки, початок тижня з Місяцем у Терезах підніме теми лідерства і балансу між роботою та домом. Венера в Леві внесе романтичні відтінки у ваше життя, посилюючи розмови і створюючи більше глибини у стосунках.

У середу Місяць у Скорпіоні надихне на домашні проекти чи навіть невеликі ремонти, щоб створити відчуття гармонії.

На вихідних Венера може підштовхнути вас повернутися до ідей чи справ із минулого, щоб дати їм нове життя.

Гороскоп на тиждень з 25 по 31 серпня для Левів (23 липня – 23 серпня)

Леви, ви відчуваєте, що завершуєте важливий цикл і готові почати новий. Венера у вашому знаку дарує впевненість, робить вас ще привабливішими та відкриває двері до нових романтичних можливостей. Опозиція до Плутона покаже, як змінюються ваші стосунки — це період трансформацій.

У середині тижня Місяць у Скорпіоні зробить ваше спілкування більш яскравим і може подарувати нові знайомства. А вихідні у Стрільці принесуть енергію пригод і популярності, даючи відчуття справжнього драйву.

Гороскоп на тиждень з 25 по 31 серпня для Діви (24 серпня – 23 вересня)

Діви, початок тижня подарує шанс вирішити труднощі й побачити нові способи зробити своє життя ефективнішим. Ви будете більше в гармонії зі своїм розумом і знайдете практичні шляхи досягнення цілей.

Венера у Леві відкриває простір для нових ідей і проектів, які можуть легко проявитися у вашому житті. Це хороший час для планування та концентрації на тому, що дійсно має сенс.

Вихідні під впливом Місяця у Стрільці принесуть емоційну глибину і моменти, коли ви зможете побачити ситуації під новим кутом.

Гороскоп на тиждень з 25 по 31 серпня для Терезів (24 вересня – 23 жовтня)

Терези, цей тиждень наповнений романтикою і можливостями для зростання. Початок з Місяцем у вашому знаку подарує глибше розуміння себе, допоможе побачити власну силу і таланти. Венера у Леві дасть енергію для нового бачення себе і відчуття впевненості, яке ви давно шукали.

Середина тижня змусить задуматися про ваші стосунки з матеріальними речами та підкаже, що варто відпустити. Вихідні у Стрільці надихнуть взяти відповідальність за свої мрії та зробити перші кроки до їх реалізації.

Гороскоп на тиждень з 25 по 31 серпня для Скорпіонів (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіони, ви почнете тиждень з нових цілей і бажання зрозуміти динаміку влади у своїх стосунках. Венера у Леві зробить вас більш помітними й харизматичними в соціальних колах, і ви зможете виділитися серед інших.

У середу Місяць у вашому знаку подарує відчуття визволення, допоможе зосередитись і діяти ефективніше. Це гарний час для того, щоб звернути увагу на власні потреби й відновити сили. Вихідні у Стрільці принесуть легкість у спілкуванні й навіть романтичний настрій.

Читати на тему Як дізнатися свій асцендент: прості правила розрахунку і онлайн-калькулятор Дізнайся, як розрахувати свій асцендент.

Гороскоп на тиждень з 25 по 31 серпня для Стрільців (23 листопада – 21 грудня)

Початок тижня з Місяцем у Терезах подарує вам легкість і більше радості у спілкуванні з друзями. Це гарний момент, щоб вийти з режиму самозаглиблення і знову відчути смак життя. Середа у Скорпіоні сприятиме роботі та дослідженням, а також покаже, що ви не самотні — поруч є ті, хто готовий допомогти.

Венера в Леві активує ваші професійні амбіції та підштовхне до сміливих рішень. На вихідних, коли Місяць буде у вашому знаку, ви відчуєте приплив романтики, оптимізму і бажання робити те, що дійсно любите.

Гороскоп на тиждень з 25 по 31 серпня для Козорогів (22 грудня – 20 січня)

Козороги, ви нарешті починаєте пожинати плоди своєї наполегливої праці. На цьому тижні вас можуть помітити й оцінити так, як ви давно заслужили.

Венера у Леві додасть пристрасті у стосунки, роблячи їх глибшими й теплішими. Середина тижня обіцяє багато спілкування й соціальної активності, а також приємні зустрічі з друзями. Водночас варто залишити час для себе — вихідні добре підійдуть для відновлення сил і внутрішньої рівноваги.

Гороскоп на тиждень з 25 по 31 серпня для Водолія (21 січня – 19 лютого)

Водолії, наступний тиждень підштовхує вас до усвідомлення власних цілей і пошуку практичних рішень для майбутнього, особливо у фінансовій сфері.

Венера у Леві додасть тепла і радості вашим стосункам, хоча початок може супроводжуватися конфліктами. Це час навчитися проявляти терпіння і більше співчуття до інших.

У середу Місяць у Скорпіоні допоможе вам побачити, що будь-які проблеми можна вирішити, якщо бути уважним і врівноваженим. Тиждень завершиться відчуттям, що ви стали мудрішими і ближчими до своїх мрій.

Гороскоп на тиждень з 25 по 31 серпня для Риб (20 лютого – 20 березня)

Риби, ви активно наводите лад у справах, готуючись до важливих астрологічних змін. Початок тижня з Місяцем у Терезах подарує впевненість і допоможе відчути, що ви самі керуєте власним життям.

Середина тижня порушить питання роботи, але водночас дасть відповіді, яких ви так шукали. Венера у Леві створить відчуття гармонії та допоможе у відносинах.

Вихідні дні у Стрільці допоможуть знайти новий шлях і підготуватися до великих змін наступного тижня.

Джерело: Yourtango.

Дізнайся також, яка тварина є символом 2027 року за східним календарем та які риси характеру притаманні людям, які народилися під цим знаком.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!