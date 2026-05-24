Гороскоп на неделю с 25 по 31 мая 2026: время резких поворотов — держи курс, а не скорость

Солнце переходит в знак Близнецов, поэтому возрастает темп событий, становится больше новостей и общения. Меркурий добавляет ясности в мыслях, но заставляет быстро реагировать на информацию.

Взаимодействие Венеры с Плутоном может усиливать эмоции в отношениях и финансовые решения, поэтому важно не спешить. Марс даёт импульс к действиям, но иногда провоцирует резкость.

В целом фон динамичный, с акцентом на движение и изменения.

Гороскоп на неделю 25–31 мая 2026: Овен (21 марта – 19 апреля)

Овны могут оказаться в ситуациях, где план “как всегда” просто не сработает. В работе что-то меняется на ходу, и придётся быстро перестраиваться, не ожидая идеального момента. Люди вокруг могут много говорить, но не всё будет полезным — стоит фильтровать информацию и больше доверять фактам, а не эмоциям. С деньгами — режим “меньше спонтанности”. В делах от вас будут ждать инициативы, но важно не выгореть, беря всё сразу. И даже при плотном графике стоит оставить себе время, чтобы просто выдохнуть — иначе энергия закончится быстрее, чем дела.

Гороскоп на неделю 25–31 мая 2026: Телец (20 апреля – 20 мая)

Для Тельцов неделя будет рабочей и немного напряжённой в карьере. Придётся больше работать и доказывать результат, чем обычно. Разговоры и обсуждения с другими могут дать полезные идеи, поэтому не стоит их избегать. В отношениях лучше идти на компромиссы, чтобы не накапливать обиды. В вопросах здоровья стоит обратить внимание на режим и питание. С финансами осторожность обязательна — крупные покупки лучше отложить. На выходных хорошо просто отдохнуть или сменить обстановку. Неделя также подходит для обучения и новых навыков, которые позже пригодятся.

Гороскоп на неделю 25–31 мая 2026: Близнецы (21 мая – 20 июня)

Близнецам неделя принесёт много движения и новых задач. В работе могут появиться ситуации, где нужно быстро думать и действовать. С коллегами возможны недоразумения, поэтому лучше не спешить с выводами. В отношениях важно не перегружать партнёра эмоциями и больше его слушать. Здоровью нужна активность — спорт или движение помогут держать баланс. В финансах лучше не рисковать и не вкладываться в сомнительные идеи. В середине недели могут появиться полезные учебные возможности. На выходных возможны новые знакомства, которые позже сыграют роль. Хорошее время для развития и самопонимания.

Гороскоп на неделю 25–31 мая 2026: Рак (21 июня – 22 июля)

Ракам стоит быть внимательными в рабочих вопросах, потому что этот период может принести неожиданные ситуации. Главное — не спешить и не брать всё на себя. В переговорах поможет гибкость и спокойствие. Дома атмосфера будет теплее, если больше внимания уделять близким. В отношениях важно не накапливать усталость и говорить о своих чувствах. С финансами всё стабильно, но крупные покупки лучше отложить. На выходных можно планировать будущие дела или завершить старые задачи. Также полезно больше общаться — новые люди могут оказаться полезными.

Гороскоп на неделю 25–31 мая 2026: Лев (23 июля – 22 августа)

Этот период для Льва активный и немного напряжённый в делах. Появляется больше ответственности на работе, но есть шанс проявить себя и получить поддержку. В отношениях важно не давить на других и больше слушать. В финансах лучше действовать осторожно, без рискованных решений. Энергии много, но её стоит расходовать равномерно, чтобы не переутомиться.

Гороскоп на неделю 25–31 мая 2026: Дева (23 августа – 22 сентября)

Девам неделя даст новые возможности в работе, особенно если действовать внимательно и не спешить. Ваша способность замечать детали будет очень полезной. В командной работе лучше не изолироваться — советы других могут помочь. В отношениях стоит быть терпеливее и больше слушать близких. Здоровью нужно внимание к режиму сна и питания. В финансах стабильность есть, но новые сделки нужно тщательно проверять. На выходных хорошо отдохнуть или сменить ритм жизни. Маленькие вещи на этой неделе могут приносить много вдохновения.

Гороскоп 25–31 мая 2026: Весы (23 сентября – 22 октября)

Эти дни для Весов — про поиск равновесия и спокойствия. В работе возможны изменения темпа, придётся быстро ориентироваться, но без спешки. В отношениях важно не копить обиды — лучше сразу говорить прямо. В финансовых вопросах появятся интересные варианты, но каждый шаг стоит проверять. Выходные принесут больше общения и встреч. Хорошо найти время для отдыха.

Гороскоп 25–31 мая 2026: Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Для Скорпиона дни пройдут эмоционально насыщенно. В работе возможны неожиданные задачи или изменения планов, требующие быстрой реакции. В отношениях стоит избегать резких слов и контроля, чтобы не создавать напряжение. Финансовые вопросы лучше не форсировать. Важно сохранять внутреннее спокойствие и не принимать решений на эмоциях.

Гороскоп 25–31 мая 2026: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

У Стрельца появляется желание движения вперёд и новых возможностей. Рабочие процессы могут меняться, но это открывает интересные перспективы. В отношениях важно быть искренним и не обещать лишнего. В финансах стоит избегать импульсивных трат. Общее настроение подталкивает к развитию, но решения лучше принимать с холодной головой.

Гороскоп 25–31 мая 2026: Козерог (22 декабря – 19 января)

Для Козерогов этот период связан с ростом ответственности и рабочими задачами. В делах поможет дисциплина и чёткий план. В отношениях стоит быть мягче и не замыкаться в себе. В финансах лучше избегать рисков и держаться стабильности. Организму нужен спокойный режим. В свободное время хорошо вернуться к семье или старым хобби.

Гороскоп 25–31 мая 2026: Водолей (20 января – 18 февраля)

У Водолеев активизируется поток идей и нестандартных решений. В работе возможны новые проекты или смена направления. В отношениях важно не отдаляться эмоционально. Расходы лучше держать под контролем. Отдых без перегрузок поможет сохранить энергию. На выходных могут появиться новые знакомства или полезные идеи.

Гороскоп 25–31 мая 2026: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Для Рыб этот период проходит спокойнее, но с внутренними переосмыслениями. В работе возможны небольшие изменения планов, которые не стоит воспринимать как проблему. В отношениях поможет простота и искренность. В финансах важно избегать лишних трат. Организму нужен мягкий режим. Свободное время лучше провести в тишине или на природе для восстановления сил.

Редакция Вікон подчёркивает, что материал не следует трактовать как рекомендацию к действиям или абсолютную правду. Астрология, гадания, экстрасенсорика, фэншуй и нумерология не являются научными дисциплинами, а их утверждения официально не доказаны.

Источник: Gosta.ua.

