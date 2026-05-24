Гороскоп на тиждень з 25 по 31 травня 2026: час різких поворотів — тримай курс, не швидкість

Сонце переходить в знак Близнюків, тому зростає темп подій, стає більше новин і спілкування. Меркурій додає ясності в думках, але змушує швидко реагувати на інформацію.
Взаємодія Венери з Плутоном може підсилювати емоції у стосунках і фінансові рішення, тож важливо не поспішати. Марс дає імпульс до дій, але іноді провокує різкість.
Загалом фон динамічний, з акцентом на рух і зміни.
Гороскоп на тиждень 25–31 травня 2026: Овен (21 березня – 19 квітня)
Овни можуть опинитися в ситуаціях, де план “як завжди” просто не спрацює. У роботі щось змінюється на ходу, і доведеться швидко перебудовуватися, не чекаючи ідеального моменту. Люди навколо можуть говорити багато, але не все буде корисним — варто фільтрувати інформацію і більше довіряти фактам, а не емоціям. З грошима — режим “менше спонтанності”. У справах від вас чекатимуть ініціативи, але важливо не вигоріти, беручи все одразу. І навіть при щільному графіку варто залишити собі час, щоб просто видихнути — інакше енергія закінчиться швидше, ніж справи.
Гороскоп на тиждень 25–31 травня 2026: Телець (20 квітня – 20 травня)
Для Тельців тиждень буде робочим і трохи напруженим у кар’єрі. Доведеться більше працювати і доводити результат, ніж зазвичай. Розмови і обговорення з іншими можуть дати корисні ідеї, тому не уникай їх. У стосунках краще йти на компроміси, щоб не накопичувати образи. У питаннях здоров’я варто звернути увагу на режим і харчування. З фінансами обережність обов’язкова — великі покупки краще відкласти. У вихідні добре просто відпочити або змінити обстановку. Тиждень також підходить для навчання і нових навичок, які згодом стануть корисними.
Гороскоп на тиждень 25–31 травня 2026: Близнюки (21 травня – 20 червня)
Близнюкам тиждень принесе багато руху і нових завдань. У роботі можуть з’явитися ситуації, де треба швидко думати і діяти. З колегами можливі непорозуміння, тому краще не поспішати з висновками. У стосунках важливо не перевантажувати партнера емоціями і більше чути його. Здоров’я потребує активності — спорт або рух допоможуть тримати баланс. У фінансах краще не ризикувати і не вкладати в сумнівні ідеї. Серед тижня можуть з’явитися корисні навчальні можливості. У вихідні можливі нові знайомства, які згодом зіграють роль. Гарний час для розвитку і саморозуміння.
Гороскоп на тиждень 25–31 травня 2026: Рак (21 червня – 22 липня)
Ракам варто бути уважними в робочих питаннях, бо цей період може принести несподівані ситуації. Головне — не поспішати і не брати все на себе. У переговорах допоможе гнучкість і спокій. Вдома атмосфера буде теплішою, якщо більше уваги приділяти близьким. У стосунках важливо не накопичувати втому і говорити про свої почуття. З фінансами все стабільно, але великі покупки краще відкласти. У вихідні можна планувати майбутні справи або завершити старі завдання. Добре також більше спілкуватися — нові люди можуть бути корисними.
Гороскоп на тиждень 25–31 травня 2026: Лев (23 липня – 22 серпня)
Цей період для Лева активний і трохи напружений у справах. З’являється більше відповідальності на роботі, але є шанс проявити себе і отримати підтримку. У стосунках важливо не тиснути на інших і більше слухати. У фінансах краще діяти обережно, без ризикових рішень. Енергії багато, але її варто витрачати рівномірно, щоб не перевтомитися.
Гороскоп на тиждень 25–31 травня 2026: Діва (23 серпня – 22 вересня)
Дівам тиждень дасть нові можливості в роботі, особливо якщо діяти уважно і не поспішати. Твоя здатність бачити деталі буде дуже корисною. У командній роботі краще не ізолюватися — поради інших можуть допомогти. У стосунках варто бути терплячішими і більше слухати близьких. Здоров’я потребує уваги до режиму сну і харчування. У фінансах стабільність є, але нові угоди треба перевіряти уважно. У вихідні добре відпочити або змінити ритм життя. Маленькі речі цього тижня можуть приносити багато натхнення.
Редакція Вікон наголошує на тому, що матеріал не слід трактувати як рекомендацію до дій чи чисту правду. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, феншуй і нумерологія не є науковими предметами, а їхні твердження офіційно не доведені.
Джерело: Gosta.ua.
