Гороскоп на тиждень з 25 по 31 травня 2026: час різких поворотів — тримай курс, не швидкість

Сонце переходить в знак Близнюків, тому зростає темп подій, стає більше новин і спілкування. Меркурій додає ясності в думках, але змушує швидко реагувати на інформацію.

Взаємодія Венери з Плутоном може підсилювати емоції у стосунках і фінансові рішення, тож важливо не поспішати. Марс дає імпульс до дій, але іноді провокує різкість.

Загалом фон динамічний, з акцентом на рух і зміни.

Гороскоп на тиждень 25–31 травня 2026: Овен (21 березня – 19 квітня)

Овни можуть опинитися в ситуаціях, де план “як завжди” просто не спрацює. У роботі щось змінюється на ходу, і доведеться швидко перебудовуватися, не чекаючи ідеального моменту. Люди навколо можуть говорити багато, але не все буде корисним — варто фільтрувати інформацію і більше довіряти фактам, а не емоціям. З грошима — режим “менше спонтанності”. У справах від вас чекатимуть ініціативи, але важливо не вигоріти, беручи все одразу. І навіть при щільному графіку варто залишити собі час, щоб просто видихнути — інакше енергія закінчиться швидше, ніж справи.

Гороскоп на тиждень 25–31 травня 2026: Телець (20 квітня – 20 травня)

Для Тельців тиждень буде робочим і трохи напруженим у кар’єрі. Доведеться більше працювати і доводити результат, ніж зазвичай. Розмови і обговорення з іншими можуть дати корисні ідеї, тому не уникай їх. У стосунках краще йти на компроміси, щоб не накопичувати образи. У питаннях здоров’я варто звернути увагу на режим і харчування. З фінансами обережність обов’язкова — великі покупки краще відкласти. У вихідні добре просто відпочити або змінити обстановку. Тиждень також підходить для навчання і нових навичок, які згодом стануть корисними.

Гороскоп на тиждень 25–31 травня 2026: Близнюки (21 травня – 20 червня)

Близнюкам тиждень принесе багато руху і нових завдань. У роботі можуть з’явитися ситуації, де треба швидко думати і діяти. З колегами можливі непорозуміння, тому краще не поспішати з висновками. У стосунках важливо не перевантажувати партнера емоціями і більше чути його. Здоров’я потребує активності — спорт або рух допоможуть тримати баланс. У фінансах краще не ризикувати і не вкладати в сумнівні ідеї. Серед тижня можуть з’явитися корисні навчальні можливості. У вихідні можливі нові знайомства, які згодом зіграють роль. Гарний час для розвитку і саморозуміння.

Гороскоп на тиждень 25–31 травня 2026: Рак (21 червня – 22 липня)

Ракам варто бути уважними в робочих питаннях, бо цей період може принести несподівані ситуації. Головне — не поспішати і не брати все на себе. У переговорах допоможе гнучкість і спокій. Вдома атмосфера буде теплішою, якщо більше уваги приділяти близьким. У стосунках важливо не накопичувати втому і говорити про свої почуття. З фінансами все стабільно, але великі покупки краще відкласти. У вихідні можна планувати майбутні справи або завершити старі завдання. Добре також більше спілкуватися — нові люди можуть бути корисними.

Гороскоп на тиждень 25–31 травня 2026: Лев (23 липня – 22 серпня)

Цей період для Лева активний і трохи напружений у справах. З’являється більше відповідальності на роботі, але є шанс проявити себе і отримати підтримку. У стосунках важливо не тиснути на інших і більше слухати. У фінансах краще діяти обережно, без ризикових рішень. Енергії багато, але її варто витрачати рівномірно, щоб не перевтомитися.

Гороскоп на тиждень 25–31 травня 2026: Діва (23 серпня – 22 вересня)

Дівам тиждень дасть нові можливості в роботі, особливо якщо діяти уважно і не поспішати. Твоя здатність бачити деталі буде дуже корисною. У командній роботі краще не ізолюватися — поради інших можуть допомогти. У стосунках варто бути терплячішими і більше слухати близьких. Здоров’я потребує уваги до режиму сну і харчування. У фінансах стабільність є, але нові угоди треба перевіряти уважно. У вихідні добре відпочити або змінити ритм життя. Маленькі речі цього тижня можуть приносити багато натхнення.

Гороскоп 25–31 травня 2026: Терези (23 вересня – 22 жовтня) Ці дні для Терезів про пошук рівноваги і спокою. У роботі можливі зміни темпу, тож доведеться швидко орієнтуватися, але без поспіху. У стосунках важливо не накопичувати образи — краще одразу говорити прямо. У фінансових питаннях з’являться цікаві варіанти, але кожен крок варто перевіряти. Вихідні принесуть більше спілкування і зустрічей. Добре знайти час для відпочинку. Гороскоп 25–31 травня 2026: Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада) Для Скорпіона дні пройдуть емоційно насичено. У роботі можливі несподівані завдання або зміни планів, які вимагатимуть швидкої реакції. У стосунках варто уникати різких слів і контролю, щоб не створювати напругу. Фінансові питання краще не форсувати. Важливо тримати внутрішній спокій і не приймати рішень на емоціях. Гороскоп 25–31 травня 2026: Стрілець (22 листопада – 21 грудня) У Стрільця з’являється бажання руху вперед і нових можливостей. Робочі процеси можуть змінюватися, але це відкриває цікаві перспективи. У стосунках важливо бути щирим і не обіцяти зайвого. У фінансах варто уникати імпульсивних витрат. Загальний настрій підштовхує до розвитку, але рішення краще приймати з холодною головою. Гороскоп 25–31 травня 2026: Козеріг (22 грудня – 19 січня) Для Козерогів цей період пов’язаний із ростом відповідальності і робочими завданнями. У справах допоможе дисципліна і чіткий план. У стосунках варто бути м’якшим і не замикатися в собі. У фінансах краще уникати ризиків і триматися стабільності. Організму потрібен спокійний режим. У вільний час добре повернутися до сім’ї або старих хобі. Гороскоп 25–31 травня 2026: Водолій (20 січня – 18 лютого) У Водоліїв активізується потік ідей і нестандартних рішень. У роботі можливі нові проєкти або зміни напрямку. У стосунках важливо не віддалятися емоційно. Фінансові витрати краще тримати під контролем. Відпочинок без перевантажень допоможе зберегти енергію. У вихідні можуть з’явитися нові знайомства або корисні думки. Гороскоп 25–31 травня 2026: Риби (19 лютого – 20 березня) Для Риб цей період проходить спокійніше, але з внутрішніми переосмисленнями. У роботі можливі невеликі зміни планів, які не варто сприймати як проблему. У стосунках допоможе простота і щирість. У фінансах важливо уникати зайвих витрат. Організму потрібен м’який режим. Вільний час краще провести в тиші або на природі для відновлення сил.

Редакція Вікон наголошує на тому, що матеріал не слід трактувати як рекомендацію до дій чи чисту правду. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, феншуй і нумерологія не є науковими предметами, а їхні твердження офіційно не доведені.

Джерело: Gosta.ua.

