Какая ты собака по знаку зодиака: мопс, чихуа или комондор

Иногда хочется отвлечься от новостей и позалипать во что-то смешное и интересное. Среди такого контента многие любят разнообразные тесты: какой ты хлеб, кто ты из фей Винкс или из известных героев фильмов и сериалов.

А еще многие из нас очень любят животных, особенно собак! И не могут без них жить. Есть и такой тест, а вернее — гороскоп. Какая порода собаки соответствует твоему знаку зодиака — рассказываем в материале!

Какая ты собака по знаку зодиака

Издание Hochu поделилось, какие породы собак соответствуют конкретным созвездиям. А мы расскажем об этом тебе. Люди, которые верят в гороскопы, часто могут думать и о том, что по гороскопу у них есть счастливые растения, камни, числа и символы.

Относительно животных такие мысли есть тоже! По ним разным знакам зодиака подходят разные породы собак. Они имеют свои особенности характера, размеры и поведение.

Овен — кане-корсо

Если по знаку зодиака ты Овен — тебе может подойти именно порода кане-корсо! Овны имеют сильный характер и уверенность в себе, они отстаивают правду до последнего и являются интеллигентными людьми. А тотемная собака кане-корсо так же уникальна.

Телец — мопс

Тельцам могут стать отличными друзьями и напарниками именно мопсы. Что Тельцы, что мопсы — очень непредсказуемы и ждать от можно чего угодно. В то же время, эти люди часто делают другим сюрпризы и поднимают настроение, помогают и являются лучшими партнерами для семьи.

Близнецы — комондор

По натуре Близнецы радостны, любят все новое и охотно предаются обучению. Их тотемное животное — комондор. На эту породу можно положиться в трудную минуту. Это верная и неравнодушная собака.

Рак — анатолийская овчарка

Для надежных и верных людей нужна такая же собака! Лучшими компаньонами для Раков будут анатолийские овчарки. Это гордые животные, которые никогда не пожалеют для тебя своего времени, защиты и любви.

Лев — боксер

Львы знают себе цену, но часто нуждаются в помощи в принятии решений. Им нужно время от времени слышать комплименты и похвалу. Лучшим тотемным животным для них станет собака породы боксер.

Дева — колли

Для знака зодиака Дева лучшей тотемной собакой станет порода колли. Девы любят уют и комфорт, могут оказать поддержку в любой момент. Они друзья, которые познаются в беде.

Весы — ирландский терьер

Весы обладают уникальными талантами, и часто не догадываются о них сами. А еще у них мистическая красота и хорошая интуиция. Таким людям подходит именно ирландский терьер.

Скорпион — английский кокер-спаниель

Скорпионы — красивые, современные и очень харизматичные! С ними можно часами интересно общаться. И для таких людей удачным напарником будет именно английский кокер-спаниель!

Стрелец — чихуахуа

Для знака зодиака Стрелец верным спутником по жизни станет собака породы чихуахуа. Хоть маленькая, зато какой характер! Не стоит обижать ни Стрельца, ни чихуахуа — иначе не поздоровится.

Козерог — далматин

Для капризных и одновременно жизнерадостных знаков зодиака нужна такая же порода собак! Прекрасно подходит далматин.

Водолей — бигль

Водолеи — очень яркие, творческие и интересные люди. У них прекрасные навыки коммуникации и чувство юмора. А позже они становятся семейными людьми. Для них больше всего подходит бигль.

Рыбы — гаванез

Для знака зодиака Рыбы отличным компаньоном и четырехлапым другом будет собака породы гаванез или гаванская болонка. Знак зодиака Рыбы излучает нежность и позитив, именно таковы и гаванские болонки.

Редакция Вікон хочет подчеркнуть, что этот материал не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, феншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами.

А еще можно узнать о гороскопе друидов — какое дерево является твоим символом.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!