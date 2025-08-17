Какая ты собака по знаку зодиака: мопс, чихуа или комондор

Фото Unsplash Иногда хочется отвлечься от новостей и позалипать во что-то смешное и интересное. Среди такого контента многие любят разнообразные тесты: какой ты хлеб, кто ты из фей Винкс или из известных героев фильмов и сериалов.А еще многие из нас очень любят животных, особенно собак! И не могут без них жить. Есть и такой тест, а вернее — гороскоп. Какая порода собаки соответствует твоему знаку зодиака — рассказываем в материале! Какая ты собака по знаку зодиака Издание Hochu поделилось, какие породы собак соответствуют конкретным созвездиям. А мы расскажем об этом тебе. Люди, которые верят в гороскопы, часто могут думать и о том, что по гороскопу у них есть счастливые растения, камни, числа и символы.Относительно животных такие мысли есть тоже! По ним разным знакам зодиака подходят разные породы собак. Они имеют свои особенности характера, размеры и поведение. Овен — кане-корсо Если по знаку зодиака ты Овен — тебе может подойти именно порода кане-корсо! Овны имеют сильный характер и уверенность в себе, они отстаивают правду до последнего и являются интеллигентными людьми. А тотемная собака кане-корсо так же уникальна. Телец — мопс Тельцам могут стать отличными друзьями и напарниками именно мопсы. Что Тельцы, что мопсы — очень непредсказуемы и ждать от можно чего угодно. В то же время, эти люди часто делают другим сюрпризы и поднимают настроение, помогают и являются лучшими партнерами для семьи. Фото: Unsplash Близнецы — комондор По натуре Близнецы радостны, любят все новое и охотно предаются обучению. Их тотемное животное — комондор. На эту породу можно положиться в трудную минуту. Это верная и неравнодушная собака. Рак — анатолийская овчарка Для надежных и верных людей нужна такая же собака! Лучшими компаньонами для Раков будут анатолийские овчарки. Это гордые животные, которые никогда не пожалеют для тебя своего времени, защиты и любви. Лев — боксер Львы знают себе цену, но часто нуждаются в помощи в принятии решений. Им нужно время от времени слышать комплименты и похвалу. Лучшим тотемным животным для них станет собака породы боксер. Дева — колли Для знака зодиака Дева лучшей тотемной собакой станет порода колли. Девы любят уют и комфорт, могут оказать поддержку в любой момент. Они друзья, которые познаются в беде. Читать по теме Гороскоп на сентябрь 2025: месяц возможностей и судьбоносных решений Какие возможности для самореализации открывает сентябрь 2025 — читай точный гороскоп. Весы — ирландский терьер Весы обладают уникальными талантами, и часто не догадываются о них сами. А еще у них мистическая красота и хорошая интуиция. Таким людям подходит именно ирландский терьер. Скорпион — английский кокер-спаниель Скорпионы — красивые, современные и очень харизматичные! С ними можно часами интересно общаться. И для таких людей удачным напарником будет именно английский кокер-спаниель! Стрелец — чихуахуа Для знака зодиака Стрелец верным спутником по жизни станет собака породы чихуахуа. Хоть маленькая, зато какой характер! Не стоит обижать ни Стрельца, ни чихуахуа — иначе не поздоровится. Фото: Unsplash Козерог — далматин Для капризных и одновременно жизнерадостных знаков зодиака нужна такая же порода собак! Прекрасно подходит далматин. Водолей — бигль Водолеи — очень яркие, творческие и интересные люди. У них прекрасные навыки коммуникации и чувство юмора. А позже они становятся семейными людьми. Для них больше всего подходит бигль. Рыбы — гаванез Для знака зодиака Рыбы отличным компаньоном и четырехлапым другом будет собака породы гаванез или гаванская болонка. Знак зодиака Рыбы излучает нежность и позитив, именно таковы и гаванские болонки. Редакция Вікон хочет подчеркнуть, что этот материал не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, феншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. А еще можно узнать о гороскопе друидов — какое дерево является твоим символом. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Гороскопы, Животные Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter