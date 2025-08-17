Яка ти собака за знаком зодіаку: мопс, чихуа чи комондор

Інколи хочеться відволіктися від новин і позалипати у щось смішне та цікаве. Серед такого контенту багато з нас люблять різноманітні тести: який ти хліб, хто ти з фей Вінкс чи з відомих героїв фільмів та серіалів.

А ще багато з нас дуже люблять тварин, надто — собак! І не можуть без них жити. Є і такий тест, а вірніше — гороскоп. Яка порода собаки відповідає твоєму знаку зодіаку — розповідаємо в матеріалі!

Яка ти собака за знаком зодіаку

Видання Hochu поділилося, які породи собак відповідають конкретним сузір’ям. А ми розповімо про це тобі. Люди, які вірять у гороскопи, часто можуть думати і про те, що за гороскопом вони мають певні щасливі рослини, каміння, числа та символи.

Щодо тварин такі думки є також! За ними різним знакам зодіаку підходять різні породи собак. Адже вони також мають свої особливості характеру, розмірів і поведінки.

Овен — кане-корсо

Якщо за знаком зодіаку ти Овен — тобі може підійти саме порода кане-корсо! Овни мають сильний характер і впевненість у собі, вони відстоюють правду до останнього і є інтелігентними людьми. А тотемна собака кане-корсо є такою ж унікальною.

Телець — мопс

Тільцям можуть стати чудовими друзями і напарниками саме мопси. Що Тільці, що мопси — дуже непередбачувані і чекати від можна чого завгодно. Водночас ці люди часто роблять іншим сюрпризи та піднімають настрій, допомагають і є кращими партнерами для родини.

Близнюки — комондор

За натурою Близнюки радісні, люблять усе нове і охоче віддаються навчанню. Їхня тотемна тварина — комондор. На цю породу можна покластися у скрутну хвилину. Це вірна і небайдужа собака.

Рак — анатолійська вівчарка

Для надійних та вірних людей потрібна така ж собака! Найкращими компаньонами для Раків будуть анатолійські вівчарки. Це горді тварини, які ніколи не пошкодують для тебе свого часу, захисту й любові.

Лев — боксер

Леви знають собі ціну, але часто потребують допомоги в ухваленні рішень. Їм потрібно час від часу чути компліменти й похвалу. Найкращою тотемною твариною для них стане пес породи боксер.

Діва — коллі

Для знаку зодіаку Діва найкращим тотемним собакою стане порода коллі. Адже Діви люблять затишок і комфорт, можуть надати підтримку в будь-який момент. Вони друзі, які пізнаються у біді.

Терези — ірландський тер’єр

Терези мають унікальні таланти, і часто не здогадуються про них самі. А ще у них містична врода і гарна інтуїція. Таким людям підходить саме ірландський тер’єр.

Скорпіон — англійський кокер-спанієль

Скорпіони — вродливі, сучасні і дуже харизматичні! З ними можна годинами цікаво спілкуватися. І для таких людей вдалим напарником буде саме англійський кокер-спанієль!

Стрілець — чихуахуа

Для знаку зодіаку Стрілець вірним супутником по життю стане собака породи чихуахуа. Хоч маленька, зате має такий характер! Не варто ображати ані Стрільця, ані чихуахуа — інакше буде непереливки.

Козоріг — далматин

Для примхливих і водночас життєрадісних знаків зодіаку потрібна така ж порода собак! Чудово підходить далматин.

Водолій — бігль

Водолії — дуже яскраві, творчі та цікаві люди. Вони мають чудові навички комунікації та почуття гумору. А пізніше стають сімейними людьми. Для них найбільше підходить бігль.

Риби — гаванез

Для знаку зодіаку Риби чудовим компаньоном і чотирилапим другом буде собака породи гаванез або ж гаванська болонка. Знак зодіаку Риби випромінює ніжність та позитив, саме такими є і гаванські болонки.

Редакція Вікон хоче наголосити, що цей матеріал не варто сприймати як вказівку до дії або абсолютну істину. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй і нумерологія не є академічними науками, їхні положення та твердження не можна перевірити чи підтвердити науковими методами.

