Я смотрела все ужасные кадры. Блогер Рагулівна о беременности на фоне ужасной войны в сердце Европы

Татьяна Микитенко — украинская журналистка, блогер, основательница и ведущая блога и еженедельной информационно-развлекательной программы Рагули на YouTube-канале Ragulivna.

В первый день полномасштабной войны Татьяна была уже в положении. Беременность они с супругом планировали еще до начала вторжения. Осознавали, что угроза достаточно реальна. Однако желание стать родителями оказалось гораздо сильнее. Как и решение, несмотря ни на что, оставаться в Украине и воспитывать ребенка здесь, на родной земле.

О беременности в условиях масштабной войны, сложностях и вызовах, а также решении остаться в Украине, чтобы работать и приближать победу, читай в нашем интервью.

Эта история — часть совместного проекта Вікон и СТБ ко Дню матери. Он посвящен несокрушимым украинским мамам, которые во время полномасштабной войны рожают новых украинцев, чтобы жизнь продолжалась. И становятся щитом для своих детей. Больше смотри в спецпроекте Мадонна. Життя триває.

— Где вы находились 24 февраля? Какими были ваши первые мысли, когда узнали о начале полномасштабного вторжения России?

— Я была дома в Киеве. Подходил к концу первый триместр моей беременности. К тому же мы с мужем только переболели Covid. И в тот период я особенно прислушивалась к своему телу. Проснулась за полчаса до начала полномасштабного вторжения и села писать пост о фильме, который перед этим смотрела. Это была история о монстрах, которые по сюжету могут на тебя напасть и убить, если пригласишь их домой. Разница с нашей реальной жизнью только в том, что россиян мы не приглашали…

В ту ночь мне казалось, что я слышу какие-то взрывы, но еще ничего не происходило. Я открыла окно, чтобы не изводить себя фантомными звуками, и через 15 минут все началось. Села мониторить информационное пространство. Тогда еще даже в ООН не было новостей о событиях в Украине. Я сразу включилась в процесс освещения того, что происходит, чтобы отвлечься от мыслей и переживаний. Работа в этом очень помогает.

— Быть беременной во время войны — какого это?

— Мы с мужем планировали беременность и ждали этого события. Решение о расширении семьи принималось уже в очень нестабильное время.

Я боялась, что начнется полномасштабное вторжение, ведь Путин тарахтел своими войсками с апреля.

Мой муж был уверен, что так и произойдет, а я наивно верила, что нет. Мы с ним много проговаривали эту тему. Но когда уже узнала, что беременна, я успокоилась.

— Понимая, что вторжение России вполне реально, почему не стали уезжать из Украины в безопасное место?

— Мне казалось страшнее выехать за границу, чем остаться дома. Муж меня убедил побыть два месяца во Львове, чтобы там вести беременность. Поскольку в Киеве на тот момент ситуация с лекарствами и медицинским обслуживанием осложнилась.

Спокойно во Львове также не было из-за прилетов. Но выезд за границу я даже не рассматривала. Мне важно держать руку на пульсе и оставаться в родной стране. Так мне спокойнее. Я решила сосредоточиться на том, что я делаю, продолжила работать на максимуме своих возможностей.

— До какого момента продолжили работу?

— Посвящала время работе я относительно долго. Кроме того, что вела свой блог, эфиры на Рагулях, наполняла информационно ресурсы, я также работала на национальном радио. Это были выпуски новостей, которые я готовила каждый день. Но в какой-то момент поняла, что мне сложно и я психологически истощаюсь. Где-то в середине апреля ушла в декрет, но все равно продолжила работать дистанционно.

— С какими самыми большими трудностями вы сталкивались во время беременности и при рождении ребенка в условиях полномасштабной войны?

— Я не ожидала, что беременность на первых этапах — это настолько сложно. У меня не было как такового токсикоза, но все время хотелось спать, не могла собраться. А со второго триместра самочувствие значительно улучшилось. Я получала удовольствие, насколько это было возможно.

Конечно, во время воздушных тревог спускалась в укрытие, иногда спала на полу в коридоре. Иногда отсутствовали необходимые лекарства в аптеках или возможность проконсультироваться с врачом, но потом все наладилось и никаких проблем не было.

Рожала ребенка в Киеве. К счастью, без сложностей и воздушных тревог. Сирену услышали только через день после появления сына. Но в роддоме есть подземные убежища и надежные коридоры, где можно переждать опасность.

— Какой момент или день стал самым ужасным для вас, кроме 24 февраля, конечно?

— Страшных событий было много. В частности, раскрытие преступлений в Буче. Это было действительно шокирующе. Однажды я организовала вечерний кинозал, где мы со зрителями смотрели и обсуждали фильм 1968 режиссера Владимира Денисенко под названием Совесть.

События происходят во время Второй мировой войны в оккупированной немцами Украине. Там показаны шокирующие сцены, например пытки над изнасилованной окровавленной девушкой или массовые убийства в селах. Фильм очень сложный, но после событий в Киевской области он стал особенно актуален.

Более того, в конце в титрах автор благодарит жителей нескольких сел, где проходили съемки. И именно в этих селах в прошлом году россияне пытали людей! Еще ужаснее, чем это показано в кино.

Самой страшной новостью для меня стало убийство россиянами украинского младенца, которому было всего два дня. Помню, как скролила ленту с фотографиями из похорон, на которых мать плакала над гробом. Вспоминаю сейчас, и снова все сжимается внутри.

Но я смотрела все кадры. Для меня важно приобщиться к этому болезненному опыту, чтобы всегда помнить, что сделали россияне.

Несмотря на мою эмоциональность во время беременности, все говорят, что мой ребенок родился очень спокойным (улыбается).

— Как бы это неуместно ни выглядело, был ли за это время хотя бы какой-то самый счастливый день для вас?

— Несомненно, это рождение сына. Первые мгновения, когда он лежал на моем животе. Когда мой муж впервые держал Олеся на руках. Я была убеждена, что это самый красивый ребенок на планете даже в первые дни жизни! Хотя уже потом сын мне напоминал на тех фотографиях больше креветку, чем маленького человека (смеется).

От самой беременности я тоже получала удовольствие. Когда чувствовала толчки, видела, как меняется мой живот. Я кайфовала от своего внешнего вида. Совершенно не расстраивалась из-за изменений тела, наоборот. Это ощущение большого счастья!

— Что помогало успокоиться и стабилизировать моральное состояние?

— Успокаивает общение с аудиторией, которая дает мощную обратную связь. Это взаимообмен, который дает энергию бороться дальше. В эфирах пыталась утешить людей. Кроме новостей, исторических факторов, я старалась создавать развлекательный контент, и люди на это положительно реагировали. Это такая взаимная психологическая помощь.

— Какими были самые большие вызовы, с которыми вы сталкивались после рождения ребенка в условиях войны?

Решение жить с ребенком в Украине под обстрелами и есть вызов. Я почувствовала себя по-настоящему взрослой, когда заботилась о безопасности сына во время воздушных тревог.

Однако мне еще предстоит поработать с собственными травматическими реакциями и уязвимостью. Потому что в первый месяц жизни Олеся я бегала, как безголовая курица (улыбается).

Помню, как в первый раз во время тревоги пыталась посадить ребенка в автокресло и не могла понять, как это сделать, я вся тряслась. Тогда я сказала себе: “Стоп, ты приняла решение оставаться, и ты должна действовать с холодной головой”. Я учусь тому, чтобы в сложных ситуациях поступать рационально, а не влезать в эмоциональную драму и терять время.

Я смотрела все ужасные кадры. Блогер Рагулівна о беременности на фоне ужасной войны в сердце Европы / 3 Фотографии

— Как полномасштабная война изменила ваши отношения в семье, с мужем, с родителями?

— Мы стараемся продолжать жить и делать все, что можем, быть продуктивными в своей деятельности и помощи стране. Поскольку нельзя забывать, что война продолжается. Муж является и был моей наибольшей поддержкой в это время. Он прямо говорит о вещах, в которые я предпочитаю не верить.

— Изменился ли в течение масштабной войны концепт вашего блога? Заметили ли, что какие-то темы стали нерелевантны после 24 февраля или, наоборот, наконец-то нужны?

— Первое время меня, наконец, перестали считать нарванной радикальной националисткой. Я стала обычной украинкой. Но продолжалось это недолго, потому что настроения людей постоянно меняются. И предыдущий титул ко мне вернулся, когда начали появляться массовые медийные выбросы о вопросе языка.

Сейчас я вижу огромное количество месседжей, о которых хочется говорить. Например: почему украинцев сейчас очень активно начали клеймить нацистами или почему покушения на Прилепина называют террористическим актом. Об этом нужно говорить с украинцами, чтобы нас не называли верблюдами, когда мы ими не являемся. Следует отбиваться от подобных атак.

То же самое касается и музыкальной сцены. Недавно в Сан-Ремо 13-летняя девочка София Самолюк отказалась петь на мероприятии, потому что в один из концертов вместе с ней засунули мальчика из России, потому что “А какая разница?” Эти все вопросы все еще неотложны. Они были просто локальными для нас, но теперь стали важны и в мировом пространстве.

— Как вы считаете, нужно ли говорить с детьми о войне?

— Конечно, нужно. И, кстати, есть книги, которые помогают правильно говорить с детьми о важных исторических событиях, например, о Голодоморе или войне. Детей следует воспитывать на примере наших собственных супергероев, которых достаточно, а не только на иностранных комиксах. Эту тему я часто поднимаю и в эфирах. Со своим сыном обязательно буду обсуждать сложные темы, когда он подрастет.

К тому же нам стоит лучше изучать украинские народные сказки. Например, рассказ о Котигорошко заканчивается словами: “Посмотрел Котигорошко на братьев и сказал: “Вы меня предали. Должен вас наказать”. И наказал”.

— Поговорим о символах этой войны — России и Украине. Какие они для вас?

— Символом этой войны со стороны России являются сами россияне. Не один только Путин, а все участвующие. Вы видели того старого маразматичного деда на параде? Сомневаюсь, что он один там все решает.

А символом Украины, на мой взгляд, стало единство; стал тот совокупный порох, который с первых дней войны помогает нам противостоять оккупантам.

Мы все будто встрепенулись и сейчас стоим горой за себя и свое будущее. Мы часто повторяем в эфирах, что украинцы — это путь. Сейчас — путь к победе.

Оправившись, мы продолжим поиск собственной идентичности, будем выращивать национальную идею. Сейчас самое время задавать вопросы: кто мы, где мы, куда мы двигаемся?

Общалась Екатерина Ильченко

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