Дети не приходят к нам просто так — все вовремя! Военный психолог Виктория Кравченко о беременности во время войны

Носить ребенка под сердцем, когда не знаешь, что будет завтра. Переживать все сложности беременности не в мягкой теплой кровати, а в холодном бетонном укрытии. Ждать свою запись к врачу часами, пока закончится тревога или появится свет.

С этими и другими вызовами беременности сталкиваются будущие мамы во время полномасштабной войны. Несмотря на все сложности и страх будущего, украинские женщины смело идут на риски и дарят жизнь новым украинцам.

Одной из этих отважных женщин является военная психолог Виктория Кравченко, которая, несмотря на должность, опасность и блэкауты отважилась на второго ребенка во время войны.

Эта история — часть совместного проекта Вікон и СТБ ко Дню матери. Он является посвящением несокрушимым украинским мамам, которые во время полномасштабной войны рожают новых украинцев, чтобы жизнь продолжалась. И становятся щитом для своих детей. Больше смотри в спецпроекте Мадонна. Жизнь продолжается.

Невозможно быть готовым. Виктория Кравченко о готовности к войне и решении забеременеть

Виктория Кравченко — военный психолог, которая держит свой фронт еще с 2014 года. Восемь лет опыта и понимания происходящего, возможно, смягчило восприятие, однако это был стресс, делится женщина.

Ведь невозможно подготовиться к тому, в чем опыта нет. Когда ты просто настраиваешь себя — это одно, а когда за окном взрывы, гибнут люди — совсем другое.

Несмотря на все вызовы войны, Виктория все же забеременела во второй раз. Решиться на этот шаг было нетрудно. Женщина делится, что понимала все риски, до сих пор их понимает, однако ни о чем не жалеет.

Если постоянно чего-то бояться, то жизнь так и может промелькнуть. Поэтому я решила жить сегодняшним днем и не откладывать на завтра то, что могу сделать сегодня.

— Этот ребенок пришел, а это большой знак, что все вовремя и он нам нужен именно сейчас, — добавляет Виктория Кравченко.

Ее муж, шутит Виктория, военный во всю голову, поэтому она хочет продолжать род. Говорит, если бы не решилась сделать это сейчас, то в случае чего себе не простила бы.

Сейчас же супруг Виктории вместе с ней. Беременность — единственное, что держит его рядом, а так, делится беременная, он постоянно на чемоданах и рвется в бой.

Дать жизнь вопреки всему: о сложностях беременности во время войны

Быть беременной сейчас, под обстрелами, в блэкаутах — разный опыт для каждой. Для Виктории это было непросто с первых недель.

Было много стресса и повышенная тревожность. Сейчас она чуть ниже, но все же есть. Но есть и то, что меня успокаивает: я на ногах, здоровая, ребенок во мне, так спокойнее.

Как будет дальше, Виктория не знает, но делится, что из-за переживания всех вызовов и блэкаутов беременность была, мягко говоря, нелегкая.

Что касается медицинского обслуживания во время войны, то женщине везло. Она приезжала к врачам, когда тревога уже заканчивалась, или она начиналась уже после осмотра.

— Только однажды, когда я ждала УЗИ, началась тревога и выключили свет, так что надо было подождать несколько часов, но это все, — вспоминает беременная.

Хотя с медицинским обслуживанием женщине везло, физическое и моральное самочувствие Виктории не в лучшем состоянии.

В частности, из-за сверхсложного периода до беременности: стресс и депрессивное состояние. Во время беременности прибавилась еще и тревожность.

Я держусь благодаря мужу и сыну. Не знаю, как будет дальше, не представляю. Физически тоже очень тяжело. Не знаю, возраст ли это или стресс. Но, несмотря ни на что, я держусь и стараюсь улыбаться.

Хоть женщина психолог по образованию, шутит, что она сапожник без сапог, ведь может помочь всем, кроме себя. Так, чтобы утолить тревогу, она обращается за помощью к специалистам-коллегам.

Каждый человек и ситуация уникальна, поэтому в борьбе с переживаниями нет универсального решения. Если ты тоже страдаешь от тревоги, Виктория советует включать любимую успокаивающую музыку, делать дыхательные упражнения и спрашивать себя, что могло бы тебя сейчас порадовать.

Как на войну отреагировал младший сын

У Виктории есть еще один ребенок — старший сын. Женщина радуется, что в начале вторжения малыша не было в Киеве, он был у родителей мужчины. Она не знает, что было бы с ней, если бы проживала первые дни вторжения вместе с сыном.

В начале он нормально не спал. Ночью были постоянные тревоги, поэтому его поднимали и все спускались в бомбоубежище. Конечно, для психики детей это сложно, так что у него были и истерики, и изменения в психическом состоянии.

Женщина очень переживала, что из-за этого будут негативные последствия, но все обошлось. Главное для ребенка, чтобы родители были рядом, ведь в них сын видит свою основную защиту.

Сейчас он сильно реагирует на громкие звуки, не вызывающие доверия. Хотя раньше, делится Виктория, реакция на самолеты была другая — он их любил.

Когда сын слышит такие звуки, то понимает, что происходит, и бежит ко мне. Если я рядом, накрываю его собой, чтобы ему было спокойнее.

Семья живет за городом, во время тревог находится как можно дальше от окон и придерживается правила двух стен, однако укрытий женщина опасается. Ведь когда-то прочитала, как в здание попала ракета и там погибли все, кто был в укрытии.

Мама — это божество. Виктория о роли матери во время войны

Для Виктории мать является чем-то божественным, ведь то, что может женщина и ее тело — невероятно. Поэтому женщина, которая на это решается, отдает этому себя — божественное творение, вне зависимости от того, рожает она в мирное или военное время.

Конечно, в военное время это сложнее, но украинские женщины боевые во всех смыслах, так что для нас нет ничего невозможного.

Будущим мамам Виктория советует слушать себя, кушать все, чего хочется, по возможности больше отдыхать и главное — не корить себя.

С чувством вины часто могут сталкиваться военные женщины, которые могли бы быть более эффективными на службе. Но следует помнить, что дети просто так не приходят, они всегда появляются вовремя.

Не нужно чувствовать себя виноватой в чем-то — мы возрождаем украинскую нацию. Следует беречь себя и ребенка, ведь никто кроме нас этого не сделает, заключает Виктория Кравченко.

Смотри важный проект – посвящение мамам, родившим во время полномасштабной войны, — документальный фильм Мадонна. Жизнь продолжается — 14 мая, в воскресенье, в 23:10 на телеканале СТБ!

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