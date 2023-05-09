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Дети не приходят к нам просто так — все вовремя! Военный психолог Виктория Кравченко о беременности во время войны

Богдана Макалюк, редактор сайта Вероника Кононенко, редактор сайта 09 мая 2023, 18:00
Вікторія Кравченко
Фото: Pexels

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