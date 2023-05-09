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Діти не приходять до нас просто так — усе вчасно! Військова психологиня Вікторія Кравченко про вагітність під час війни

Богдана Макалюк, редакторка сайту Вероніка Кононенко, редакторка сайту 09 Травня 2023, 18:00
Вікторія Кравченко
Фото: Instagram

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