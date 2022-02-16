Интервью

Будет ли вторжение России в Украину? Интервью Блинкена о волнующих вопросах

Наталья Луценко, Журналистка программы Факты ICTV 16 февраля 2022, 19:00
Ентоні Блінкен про загрозу вторгнення Росії в Україну
Фото: Getty Images

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