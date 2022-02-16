Будет ли вторжение России в Украину? Интервью Блинкена о волнующих вопросах

Энтони Блинкен, госсекретарь США, в своем интервью для Факты.ICTV рассказал, что будет означать признание Россией “независимости” ОРДЛО и возможно ли вторжение в Украину.

В американских СМИ растет напряжение на фоне того, что разведка публикует точную дату вторжения России на территорию Украины. Можно ли считать, что это специальные меры, направленные на то, чтобы не дать Путину пространства для маневров? Или это просто стечение обстоятельств?

Мы делаем все возможное, чтобы делиться с нашими партнерами имеющейся информацией от спецслужб. Нам важно, чтобы все понимали, что может произойти. Мы не знаем, какое окончательное решение примет Путин, но видим, на что он способен и какие силы стянуты к границам. Поэтому, если он захочет снова начать агрессию в отношении Украины, вы должны знать, что это может произойти в любой момент.

Важно, чтобы люди понимали, что несмотря на то, что мы очень хотим найти дипломатическое решение конфликта, вероятность нападения все же существует и стоит быть начеку.

Важно, чтобы Россия понимала: мы внимательно следим за ее действиями, мы видим, что планируется, и нужно делиться такой информацией с партнерами и миром.

В настоящее время российская Госдума просит Путина признать оккупированные регионы Украины ОРДЛО независимыми. Путин должен решить, но он ничего конкретного еще не сказал. Может ли он использовать это решение в качестве шантажа?

Решение Госдумы абсолютно противоречит Минским договоренностям, и если Путин серьезно относится к Минску-2, то он должен отказать политикам в их просьбе. Потому здесь и говорить нечего.

Если они принимают решение в пользу ОРДЛО, тогда не поддерживают другие соглашения — это так работает.

Есть ли осторожный оптимизм касательно того, что Россия готова к диалогу?

Сложно говорить, оптимистично я на что-нибудь смотрю или пессимистично. Сосредоточимся на фактах — что мы видим и что делает Россия. Да, возможно, в последние дни дипломатические сигналы из Москвы идут более положительные. Но мы говорили с главой МИД Украины, Дмитрием Кулебой, и он точно сказал: “Давайте фокусироваться не на том, что говорит Москва, а на том, каковы ее действия”.

Сейчас ситуация такова — мы не видим отведения войск от украинских границ, никаких признаков, что учения закончились, хотя Россия говорит обратное.

И к этому приковано все наше внимание. Но что бы ни случилось, все выдохнут с облегчением, а отведение войск дало бы больше шансов для дипломатии.

Повторюсь, если Россия соглашается на дипломатическое решение ситуации — мы здесь, чтобы сотрудничать. А если выберет путь агрессии — мы здесь, чтобы дать на это ответ.

Не думаете ли вы, что переезд членов посольства США станет для России сигналом для наступления?

Мы продолжаем работать над тем, чтобы укрепить украинскую армию, вашу защитную способность и экономическую стабильность.

За прошлый год мы предоставили Украине более 600 миллионов долларов поддержки, а это в разы больше, чем в предыдущие годы.

Вчера мы анонсировали, что даем вам гарантию суверенного займа в миллиард долларов для поддержки программы экономических реформ и дальнейшего сотрудничества с Международным валютным фондом.

А что касается посольств, то у меня повышенная ответственность за дипломатические учреждения в мире, как у Госсекретаря США. Я несу ответственность за людей, работающих на наше государство. Поэтому временно наше посольство будет находиться во Львове, как долго — пока не известно.

Все это в рамках безопасности и заботы о сотрудниках дипломатических учреждений. Но они будут продолжать свою работу по-прежнему.

Ранее мы рассказывали, как ответил Вашингтон на ультиматум России.