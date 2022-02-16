Будет ли вторжение России в Украину? Интервью Блинкена о волнующих вопросах

Энтони Блинкен, госсекретарь США, в своем интервью для Факты.ICTV рассказал, что будет означать признание Россией “независимости” ОРДЛО и возможно ли вторжение в Украину.
Мы делаем все возможное, чтобы делиться с нашими партнерами имеющейся информацией от спецслужб. Нам важно, чтобы все понимали, что может произойти. Мы не знаем, какое окончательное решение примет Путин, но видим, на что он способен и какие силы стянуты к границам. Поэтому, если он захочет снова начать агрессию в отношении Украины, вы должны знать, что это может произойти в любой момент.
Важно, чтобы люди понимали, что несмотря на то, что мы очень хотим найти дипломатическое решение конфликта, вероятность нападения все же существует и стоит быть начеку.
Важно, чтобы Россия понимала: мы внимательно следим за ее действиями, мы видим, что планируется, и нужно делиться такой информацией с партнерами и миром.
Важно, чтобы Россия понимала: мы внимательно следим за ее действиями, мы видим, что планируется, и нужно делиться такой информацией с партнерами и миром.
Решение Госдумы абсолютно противоречит Минским договоренностям, и если Путин серьезно относится к Минску-2, то он должен отказать политикам в их просьбе. Потому здесь и говорить нечего.
Если они принимают решение в пользу ОРДЛО, тогда не поддерживают другие соглашения — это так работает.
Если они принимают решение в пользу ОРДЛО, тогда не поддерживают другие соглашения — это так работает.
Сложно говорить, оптимистично я на что-нибудь смотрю или пессимистично. Сосредоточимся на фактах — что мы видим и что делает Россия. Да, возможно, в последние дни дипломатические сигналы из Москвы идут более положительные. Но мы говорили с главой МИД Украины, Дмитрием Кулебой, и он точно сказал: “Давайте фокусироваться не на том, что говорит Москва, а на том, каковы ее действия”.
Сейчас ситуация такова — мы не видим отведения войск от украинских границ, никаких признаков, что учения закончились, хотя Россия говорит обратное.
Сейчас ситуация такова — мы не видим отведения войск от украинских границ, никаких признаков, что учения закончились, хотя Россия говорит обратное.
И к этому приковано все наше внимание. Но что бы ни случилось, все выдохнут с облегчением, а отведение войск дало бы больше шансов для дипломатии.
Повторюсь, если Россия соглашается на дипломатическое решение ситуации — мы здесь, чтобы сотрудничать. А если выберет путь агрессии — мы здесь, чтобы дать на это ответ.
Мы продолжаем работать над тем, чтобы укрепить украинскую армию, вашу защитную способность и экономическую стабильность.
За прошлый год мы предоставили Украине более 600 миллионов долларов поддержки, а это в разы больше, чем в предыдущие годы.
За прошлый год мы предоставили Украине более 600 миллионов долларов поддержки, а это в разы больше, чем в предыдущие годы.
Вчера мы анонсировали, что даем вам гарантию суверенного займа в миллиард долларов для поддержки программы экономических реформ и дальнейшего сотрудничества с Международным валютным фондом.
А что касается посольств, то у меня повышенная ответственность за дипломатические учреждения в мире, как у Госсекретаря США. Я несу ответственность за людей, работающих на наше государство. Поэтому временно наше посольство будет находиться во Львове, как долго — пока не известно.
Все это в рамках безопасности и заботы о сотрудниках дипломатических учреждений. Но они будут продолжать свою работу по-прежнему.
Ранее мы рассказывали, как ответил Вашингтон на ультиматум России.