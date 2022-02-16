Інтерв'ю

Чи буде вторгнення Росії до України? Інтерв’ю Блінкена про питання, що хвилюють

Наталія Луценко, Журналістка програми Факти ICTV 16 Лютого 2022, 19:00
Ентоні Блінкен про загрозу вторгнення Росії в Україну
Фото: Getty Images

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