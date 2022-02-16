Чи буде вторгнення Росії до України? Інтерв’ю Блінкена про питання, що хвилюють

Ентоні Блінкен, держсекретар США, у своєму інтерв’ю для Факти.ICTV розповів, що означатиме визнання Росією “незалежності” ОРДЛО та чи досі можливе вторгнення в Україну.

В американських ЗМІ зростає напруга на тлі того, що розвідка публікує точну дату вторгнення Росії на територію України. Чи можна вважати, що це спеціальні заходи, спрямовані на те, щоб не дати Путіну простору для маневрів? Чи це просто збіг обставин?

Ми робимо все можливе, щоб ділитися з нашими партнерами наявною інформацією від спецслужб. Нам важливо, щоб усі розуміли, що може статися. Ми не знаємо, яке остаточне рішення ухвалить Путін, але бачимо, на що він здатен і які сили стягнули до кордонів. Тому, якщо він захоче знову розпочати агресію щодо України, ви маєте знати, що це може статися будь-коли.

Важливо, щоб люди розуміли, що хоч ми дуже хочемо знайти дипломатичне вирішення конфлікту, атака теж ймовірна і варто бути напоготові.

Важливо, щоб Росія розуміла: ми пильно стежимо за її діями, ми бачимо, що планується, і треба ділитися такою інформацією з партнерами та світом.

Наразі російська Держдума просить Путіна визнати окуповані регіони Донецької та Луганської областей незалежними. Тож Путін має вирішити, але він нічого конкретного ще не сказав. Чи може він використати це рішення для шантажу?

Рішення Держдуми абсолютно суперечить Мінським домовленостям, і якщо Путін серйозно ставиться до Мінська-2, то має відмовити політикам у їхньому проханні. Тому тут і говорити нічого.

Якщо вони ухвалюють рішення на користь ОРДЛО, тоді не підтримують інших угод — це так працює.

Чи можна висловити обережний оптимізм щодо того, що Росія готова до діалогу?

Складно говорити, оптимістично я на щось дивлюся чи песимістично. Зосередьмося на фактах — що ми бачимо і що робить Росія. Так, можливо, останніми днями дипломатичні сигнали з Москви йдуть більш позитивні. Але ми говорили з очільником МЗС України, Дмитром Кулебою, і він влучно сказав: “Давайте фокусуватися не на тому, що каже Москва, а на тому, які її дії”.

Наразі ситуація така: ми не бачимо відведення військ від українських кордонів, жодних ознак, що навчання закінчилися, хоча Росія каже протилежне.

І до цього прикута вся наша увага. Та хай що станеться, усі видихнуть із полегшенням, а відведення військ дало б більше шансів для дипломатії.

Повторюсь, якщо Росія погоджується на дипломатичне вирішення ситуації — ми тут, щоб співпрацювати. А якщо обере шлях агресії — ми тут, щоб дати на це відповідь.

Чи не думаєте ви, що переїзд членів посольства США стане для Росії сигналом для наступу?

Ми продовжуємо працювати над тим, щоб зміцнити українську армію, вашу захисну спроможність та економічну стабільність.

За минулий рік ми надали Україні понад 600 мільйонів доларів підтримки, а це в рази більше, ніж у попередні роки.

Учора ми анонсували, що даємо вам гарантію суверенної позики у мільярд доларів для підтримки програми економічних реформ і подальшої співпраці з Міжнародним валютним фондом.

А що стосується посольств, то у мене підвищена відповідальність за дипломатичні установи у світі, як у Держсекретаря США. Я відповідальний за людей, які працюють на нашу державу. Тому тимчасово наше посольство перебуватиме у Львові, але як довго — поки не відомо.

Усе це в межах безпеки й турботи про співробітників дипломатичних установ. Але вони продовжуватимуть свою роботу, як і раніше.

Раніше ми розповідали, як відповів Вашингтон на ультиматум Росії.