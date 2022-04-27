Ирина Верещук о том, почему женщинам стоит идти в армию, новой прическе и личном кайфе

Ирина Верещук — вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Мы привыкли видеть ее на голубом фоне, когда она рассказывает как хорошие, так и печальные новости о гуманитарных коридорах, которые дарят жизни многим украинцам.

Однако как мыслит вице-премьер и всегда ли она держит свои эмоции под контролем, становится понятно только после интервью Ирины Верещук с Лилией Ребрик.

О моментах, которые дают силы работать дальше

Когда можно обнять вернувшихся из плена женщин или позвонить по телефону чьей-то маме и сказать, что ее сына освободили из плена, это многого стоит.

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Четко знаю, что меня ждут люди. Особенно женщины, дети и пожилые люди ждут открытия гуманитарных коридоров.

У меня нет ни шанса, ни морального права быть несбалансированной и несконцентрированной. К сожалению, я должна быть жесткой.

Это необходимо, чтобы открытые коридоры сработали. И наконец, когда наши женщины, дети и пожилые люди приезжают в Запорожье из Мариуполя и выходят из этих автобусов, для меня это особый кайф.

О переговорах с российской стороной

Обычно переговоры длятся ночью. Нужно всю ночь разговаривать, чтобы понимать к шести утра, заработают гуманитарные коридоры или нет. Так же и с обменом пленными.

Россияне хотят, чтобы мы были истощены и готовы на все их условия.

Однако я сразу поняла, что скорой победы не будет. Поэтому нужно быть благоразумными и спокойными.

Есть полномочия, которые предоставил мне президент Украины, премьер-министр и Кабмин, поэтому понимаю, что не имею права на эмоции. Знаю, что от этих переговоров зависит судьба и жизнь других людей.

Сейчас не чувствую ненависти. Потому что я не могу ненавидеть, ведь тогда не смогу работать.

У меня есть жесткость, концентрация и желание добиться результата.

Многие из пленных сидят в СИЗО, и о них никто не заботится. Кроме того, я отказываюсь говорить об обмене, когда в списке нет женщин и гражданских, которых должны отдать вне обмена.

Почему женщинам стоит идти в армию

Я за то, чтобы девушки и женщины шли в армию и понимали, как овладеть собой во время боевых действий. Говорила об этом раньше, поскольку отдавала себе отчет, что война — это надолго и могут быть новые масштабные волны агрессии.

Мы должны быть так подготовлены, чтобы это дошло до наших врагов, Путина, РФ и русского народа. Чтобы они поняли, что мы будем за себя стоять, бороться и убивать всех, кто придет на нашу землю, не глядя, женщина это или мужчина.

Мы все станем бок о бок и будем сражаться за нашу землю и нашу страну.

Как война поменяла обыденные привычки

Как видите, я подстриглась очень коротко, чтобы ничего мне не мешало, чтобы я могла быстро уложить волосы и не тратить лишнее время.

Конечно, я не могу себе позволить быть неряшливой. Однако у меня сейчас очень мало осталось из той нашей прошлой жизни.

Об отношениях в семье и жестком характере

Муж — военный, он полковник, поэтому хорошо понимает меня и во всем поддерживает. Он тоже сейчас воюет. У нас нет конкуренции.

Сын совсем другой, он ИТ-шник и не имеет ни капли от моего лидерского характера. Он очень хороший ребенок, который сейчас воюет на своем фронте.

Мне их обычно не хватает, но сейчас не время для излишних эмоций. Сын говорит, что гордится мамой.

Когда-то давно сказала ему, что буду делать карьеру, чтобы помогать детям и другим людям. Я горю своей работой.

Как овладеть собой и собственными эмоциями

Нужно понимать, что еще могут быть фазы войны, когда будет непросто. Однако мы должны осознавать, что делаем все возможное там, где мы есть. Тогда станет легче. Не стоит завышать ожидания.

Я не ожидаю победы как таковой, поскольку понимаю, что мы сами на своих плечах и своей кровью, потом и слезами ее создадим. Мы ее сами выкуем. А потому нужно закалять свой дух, как писал об этом Василий Стус:

Терпи, терпи — терпець тебе шліфує, сталить твій дух — тож і терпи, терпи.

Путин хочет, чтобы мы его боялись. Однако страх появляется, когда не знаешь, что делаешь, а когда знаешь — действуешь механически.

Рефлекс помогает тебе делать все, чтобы выжить, и только потом идут эмоции и иррациональность. Чтобы это было на уровне рефлекса, его нужно выработать.

— У нас может болеть сердце, но мы будем такими жесткими (даже жестокими) настолько, чтобы этого было достаточно, чтобы враг понял — ему здесь места нет. Он должен отойти, отступить и забыть нашу землю.

Напомним, ранее Елена Зеленская рассказала о самом болезненном в этой войне в интервью турецкому информагентству Анадолу.