Интервью

Ирина Верещук о том, почему женщинам стоит идти в армию, новой прическе и личном кайфе

Даниэла Долотова, редактор сайта 27 апреля 2022, 13:00
Ірина Верещук - інтерв'ю
Фото: Facebook

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