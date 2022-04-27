Інтерв'ю

Ірина Верещук про те, чому жінкам варто йти в армію, нову зачіску та особистий кайф

Даніела Долотова, редакторка сайту 27 Квітня 2022, 13:00
Ірина Верещук - інтерв'ю
Фото: Facebook

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