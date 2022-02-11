О счастье, унынии, толерантности и войне — интервью с Риммой Зюбиной

Телеведущий и блоггер Сергей Иванов поговорил с актрисой Риммой Зюбиной о счастье, развитии психологических болезней в профессии, отношении к украинским актерам, которые снимаются в российском кино, и еще много интересного.

О счастье

Счастье — это твое внутреннее состояние. Ты можешь находить мгновения счастья во всем. Мы сейчас ходим по мирному Киеву, я просыпаюсь в своих стенах, имею возможность приобрести себе еду и т.д.

У нас столько моментов счастья. Мы не ценим их, а сравниваем. Например, люди после коронавируса, когда впервые после потери обоняния и вкуса почувствовали их, поняли, какая это ценность. Я люблю жизнь, поэтому я счастливый человек.

О психологических расстройствах в актерской профессии

У меня их нет, потому что я в жизни не погружаюсь стопроцентно только в актерскую профессию. Давно уже поняла, что в “этом банке нельзя держать все деньги”. Можно разделить себя и на семью, и на ребенка, и на актерство. Мой мир гораздо шире.

В актерской профессии главное не стать бронзовым памятником самому себе. Это хуже всего. А когда ты живешь в пузырьке, это происходит.

Я знаю, что такое депрессия, потому что была знакома с людьми, которые покончили жизнь самоубийством. Поэтому, когда кто-то говорит, что у него депрессия, имея в виду грусть от интимных или рабочих переживаний, я с огромной иронией к этому отношусь. У меня не было депрессии. Депрессия — это трудноизлечимая болезнь.

У меня были моменты уныния, еще десять лет назад желание сменить профессию. Тогда мы обслуживали российский рынок и играли в лучшем случае роли второго, третьего плана или в эпизодах.

Я делала это достойно, но при этом не было моей творческой внутренней реализации. В театре мне казалось, что я уже сыграла важные роли и не расту дальше.

О Майдане и волонтерстве

На Майдане в 2013 году я поняла, что нужна не только как актриса. Как-то раз я была на раздаче чая. Ко мне подошел коренастый мужчина, я протянула ему чашку с чаем. Он взял ее вместе с моей рукой и поцеловал. Когда меня благодарят не за актерские работы, а за мою позицию, это для меня действительно очень важно.

О харасменте в украинском кино

Хоть бы кто какой-нибудь харасмент предложил! Я была порядочная женщина, мой муж был театральным режиссером. Ко мне никто подходил.

Потом я попала в период, когда фильмы не снимались. Когда я вернулась в кино, мне уже было за 40 лет. Были моменты, когда во время съемки зарождались романы, но никто никого не принуждал к этому.

О казусе с актером Виталием Салием, сыгравшим российского военного

Я очень люблю Виталика Салия. Считаю его одним из самых лучших украинских актеров. Так случилось, что он живет на две страны, потому что его жена — российская актриса. Это произошло еще до Майдана.

Таких патриотов, как Виталий, еще предстоит поискать среди украинских актеров, которые снимаются только в украинских фильмах. Поэтому я не буду мазать всех одной краской. Мне кажется, что иногда украинские фильмы на украинском языке, которые выращивают безвкусицу и пошлость, ужаснее и вреднее, чем то, что Виталий Салий сыграл в российском кино.

Мы не знаем, сколько он отдает денег на волонтерство. У меня есть украинские друзья-музыканты, чей бизнес начался в России, но которые с каждого концерта отчисляют деньги украинским военным. Они не могут об этом говорить в России.

О легализации однополых браков

Я за толерантность ко всему. Очень многое нужно легализовать, но наше общество не готово к этому. Я за счастье во всем мире.

Об ощущении великой войны

Мне кажется, что война идет. Те, кто сейчас придумывает войны, настолько любят играть, что им не интересно просто сбрасывать бомбы. Они придумывают другие методы: психологические, бактериологические, химические.

Эти создания (не назову их людьми) получают удовольствие от того, что видят боль. Люди для них, как испытуемые животные в клетке. Легче всего их убить заодно, но это такой садизм — смотреть, как потихоньку гибнут эти создания или еще лучше, когда они перегрызают друг другу глотки. Это вроде как эксперимент, за которым кто-то со своей больной фантазией наблюдает.

Политические игры на международной арене касаются каждого из нас. Многие украинцы задумываются, что делать в случае полномасштабного вторжения России в Украину. Читай, что рассказала певица Светлана Тарабарова о плане действий в случае наступления России.