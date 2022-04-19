Интервью

Ждешь, пока кто-то высунет голову: снайпер Елена Белозерская о своей работе и пленных россиянах

Богдана Макалюк, редактор сайта 19 апреля 2022, 17:00
Олена Білозерська інтерв'ю про роботу снайпера та полонених
Фото: Facebook

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