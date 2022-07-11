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Творчество — лучший способ выплеснуть эмоции. Искреннее интервью Alina Pash о музыке, критике и личном

Виктория Покатилова, журналист программы Викна-новости 11 июля 2022, 14:00
Інтерв'ю Аліни Паш - українська співачка про творчість під час війни

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